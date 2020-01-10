Futbolcular cuma namazında buluştu

Antalya Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren futbolcular, teknik direktörler ile yöneticiler cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig futbolcuları, teknik adamları ve yöneticileri cuma namazı için Dinler Bahçesi'nde bir araya kaldı. Namaz çıkışında vatandaşların futbolculara yoğun ilgisi vardı.

Kasımpaşalı Koita, Sivassporlu Samassa ve Yatabare, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor'dan Uğur Demirok ise cuma namazının ardından bir süre sohbet etti.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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