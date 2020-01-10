Abdullah Avcı, Antalya’da öğrencilerle buluştu

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya’da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren siyahbeyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın kamp yaptığı Serik bölgesinde bulunan Gedik İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Avcı, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını okul yönetimine hediye etti.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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