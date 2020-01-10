Ahmet Nur Çebi’ye sevgi seli

Beşiktaş ile Altınordu arasındaki hazırlık maçını izlemek için tribüne gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye tezahüratlarda bulundu ve fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya Belek’te sürdüren Beşiktaş, kampın son gününde TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, siyahbeyazlı taraftarların maça olan ilgisi de yoğundu. Beşiktaşlılar, karşılaşma öncesinde mücadeleyi izlemek üzere tribüne gelen Ahmet Nur Çebi’ye de sevgi gösterilerinde bulundu. Çebi lehine tezahürat yapan taraftarlar, daha sonra başkanla fotoğraf çektirmek için yarışa girdi. Ahmet Nur Çebi’ye tezahürat yapan taraftarlar, eski başkan Fikret Orman’a ise ‘Fikret Orman paralar nerede?’ diye tempo tuttu.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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