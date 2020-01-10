Galatasaray - Altay: 3-1

- Galatasaray, Antalya kampının ilk gününde TFF 1´inci Lig ekiplerinden Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-1´lik skorla kazandı.

Galatasaray´da Fatih Terim Altay karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Taylan, Ömer, Falcao.

Altay´da ise teknik direktör Ali Tandoğan, Galatasaray karşısında şu ilk 11 ile yer aldı: Cihan, Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Adamu, Putsila, Kappel, Hüsamettin, Leandrinho.

Sarı kırmızılılar penaltıdan Falcao´nun 9´uncu dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapatırken, 52´nci dakikada Belhanda, 62´nci dakikada Emre Akbaba´nın golleriyle sarı kırmızılı takım skoru 3-0'a getirdi. 72´nci dakikada Altay'dan Hakan Demirci ağları sarsarak skoru tayin etti: 3-1. Ayrıca 75´inci dakikada Altay´ın Paixao ile kullandığı penaltı vuruşunda Berk Balaban gole izin vermedi.

SARACCHI GÖZ DOLDURDU

Galatasaray´ın RB Leipzig´den kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Sarracchi ilk maçında göz doldurdu. İlk yarıda etkili hücum bindirmeleri yapan sol bekin takıma çabuk uyum sağladığı görüldü. Uruguaylı futbolcu yerini ikinci yarıda Emre Taşdemir´e bıraktı.

Sarı kırmızılı takımın diğer bir yeni transferi Jesse Sekidika ise maçın ikinci yarısında Sofiane Feghouli´nin yerine oyuna girdi ve 62´nci dakikada Emre Akbaba´nın golünün hazırlayıcısı oldu. EMRE AKBABA GOLLE DÖNDÜ

Geçen sonun 32´nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelede sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 62´nci dakikada Sekidika´nın asistinde takımının 3'üncü golüne imza attı.

YARINKİ RAKİP ADANA DEMİRSPOR

Fatih Terim'in öğrencileri ikinci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Belek'teki müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.



ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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