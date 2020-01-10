Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları Eğitim Semineri

Güncel SGK ve muhasebe uygulamaları konulu eğitim semineri Manavgat Serbest Muhasebeciler Odası (MASMO) eğitim salonunda gerçekleştirildi. Eğitime Manavgat Vergi Dairesi Müdürü Servet Yılmaz, gelir uzmanları, stajyerler ve mali müşavirleri katıldı. Seminerde İşçi özlük dosyaları ve iş sözleşmeleri, ücret ve ücretin unsurları, çalışma süreleri ve yıllık ücretli izin, bordro parametreleri, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması ve dönem sonu muhasebe uygulamarı konulu sunumlar yapıldı.

Oda başkanı Nezih Özgenç Türkiye'de ve dünyada yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümler mesleği etkilediğini belirterek sürekli olarak mevzuatlarda özellikle euygulamalarda değişiklikler yaşadıklarını söyledi. Başkan Özgenç, " Mali müşavirler olarak iş dünyamız ve hazine arasındaki köprü görevimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirerek eğitimlerimize planlı bir şekilde devam etmekteyiz.1 Şubat tarihinde 'KDV ve ÖTV uygulamalarında yenilikler', 5 MART tarihinde 'Gelir vergisi ve son vergi düzenlemeleri' ,7 Nisan tarihinde ' Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenmesi' konulu eğitim seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. " dedi.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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