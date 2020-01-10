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Çaykur Rizespor - Akhisarspor: 2-2

DHA

İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
Rize ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabaka, 2-2'lik sonuçla berabere tamamlandı.
Çaykur Rizespor'un gollerini 9'uncu dakikada Melnjak ve 76'ncı dakikada Scepovic kaydederken, Akhisarspor'un golleri 33'üncü dakikada Musa Nizam ve 90'ıncı dakikada Erhan Çelenk'ten geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçtan görüntüler

ANTALYA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:25
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