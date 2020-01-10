Erol Bulut: Hazırlıklarımız iyi geçti

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek´te sürdüren Alanyaspor´da teknik direktör Erol Bulut, Göztepe´yi 1-0 yendikleri hazırlık maçından sonra açıklamalarda bulundu.
Kampta Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig´e ön hazırlık yaptıklarını ifade eden Erol Bulut, `´Bugünkü hazırlık maçı da Süper Lig maçı gibi oldu, bayağı sert geçti ama bizim adımıza güzel geçti. Takımımız iyi mücadele etti. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Genç arkadaşlarımız ikinci yarı oynadı, 1-0 aldık ama galibiyet, mağlubiyet o kadar önemli değil. Önemli olan bizim sahada verdiğimiz taktiği en iyi şekilde yerine getirebilmekti. 90 dakika boyunca iyi yaptık. O yüzden hazırlıklarımız iyi geçti´´ dedi.
`´İKİNCİ YARILAR HER ZAMAN ZOR OLUR´´
İkinci yarının her takım için zorlu geçeceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, `´İkinci yarılar her zaman zor olur. Çünkü herkes kendini daha iyi tanıyor. O yüzden biraz detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarı iyi bir başlangıç yapıp, onu istikrarlı bir hale getirebilmek iyi olacak bizim adımıza´´ şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut´un açıklamaları
Karşılaşmalardan detaylar
ANTALYA
10 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 06:39
- GÜNEŞ 08:04
- ÖĞLE 13:09
- İKİNDİ 15:44
- AKŞAM 18:05
- YATSI 19:25