Hazırlık maçı: Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0

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Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi, Junior Fernandes'in golüyle 10 mağlup etti.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 10 kazandı. Alanyaspor’a galibiyeti getiren golü 36. dakikada Fernandes kaydetti.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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