(ÖZEL) Göztepeli Napoleoni: Taraftar karşısında büyülendim

"Ben hep hip hop'tım"

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Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, "Herkesin çok iyi bildiği bir taraftar grubu var. Deplasman takımı olarak buraya geldiğimde taraftardan çok etkilenmiştim, taraftar karşısında büyülenmiştim" dedi.

ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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