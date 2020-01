Antalyaspor’un genç isimlerinden Doğukan Sinik, Antalya kampında konuştu. A Milli Takım forması giymek istediğini söyleyen başarılı futbolcu, hedefinin ise Premier Lig’de oynamak olduğunu söyledi. Doğukan ayrıca Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’nun Türkiye’nin en iyisi olduğunu sözlerine ekledi.

Antalyaspor’un 20 yaşındaki genç yıldızı Doğukan Sinik, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. İlk yarı değerlendirmesi yaparak sözlerine başlayan Doğukan, “Geçen sezon Bülent hocayla başarılı bir sezon geçirdik. Sezon başında kimse işlerin böyle gideceğini de beklemiyordu. Bulunduğumuz konumda olacağımızı hayal etmiyorduk. Şanssız bir ilk yarı geçirdik. Tabii ki performanslar tartışılır, eleştirilir ama şuna inanıyorum, kesinlikle şans çok önemli ve ilk yarıda bizim yanımızda hiç olmadı. Son dakika verdiğimiz puanlar üzdü. Ne olursa olsun bizim için hayati öneme sahip bir ikinci yarı olacak. Futbolcular olarak buraya ait olmadığımızı biliyoruz. İlk yarı bizim için şanssız geçti ve tek hedefimiz daha iyi bir ikinci yarı geçirmek. İnşallah şans da bizimle olacak” dedi.



“İnancımız tam”

Yaşanan hoca değişiklikleriyle ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Doğukan Sinik, “Sezona Bülent hocayla başladık. Sonrasında Tomas göreve geldi ve 67 haftalık bir birliktelik oldu. Şimdi de Tamer hoca geldi. Açıkçası ben şu anda takımda bir hava oluştuğunu görüyorum. Tamer hocanın gelişiyle birlikte, takıma bir inanç da geldi, disiplin de geldi. Bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Aramıza katılan isimler de olacak. Onlarla birlikte ikinci yarı daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bülent hoca ve Tomas hoca ayrıldılar, şu anda Tamer hoca var. Bir şeylerin değişeceğine inanıyorum ben. Tamer hoca gelince bizimle konuştu ve burada olacak bir takım olmadığımızı söyledi. Ligdeki yerimizi hak etmediğimizi söyledi. Kendisi Göztepe’de görev yaparken 34 kez rakip olduk ve “Kesinlikle takım olarak şu andaki konumunuzu hak etmiyorsunuz. Hep beraber buradan çıkacağız, inancınız tam olsun” dedi. Bizim inancımız tam” açıklamasını yaptı.



“Hedefim Premier Lig”

Gelecek planlarıyla ilgili olarak konuşan genç futbolcu, “Her futbolcunun bir kariyer planlaması vardır. Ama ben özellikle önümüzdeki 45 ay kariyer düşünmek istemiyorum. Şu anda kendi kariyerimden daha önemli olan şey Antalyaspor’un menfaati. Şu 45 ayda gelecekle ilgili plan yaparak kendi motivasyonumu da buradan uzaklaştırmak istemiyorum. Şu anda tek hedefimiz bulunduğumuz konumdan çıkarak takımı hak ettiği yere getirmek. Tabii ki hayallerim var. 3 büyük olur, Avrupa olur bilemiyorum. Gönül Avrupa’da oynamak ister. Gidip görüyoruz, milli takımlarda mücadele ediyor, şahsım adıma Avrupa’da oynamak isterim. Ben İngiltere Ligi’ni çok seviyorum. Temposu çok güzel, hızlı maçlar oluyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Yavaş yavaş olması lazım. Belki önce Hollanda, Belçika ligleri olabilir. Ardından İngiltere olabilir. Ama önümüzdeki 4 ay içinde kesinlikle kariyer planlaması düşünmüyorum. Şu anda buradayım ve elimden gelenin en iyisini vererek bu takımı hak ettiği yere çıkarmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.



“A Milli Takım’da oynamak istiyorum”

Ümit Milli Takım forması giydiğini hatırlatan Doğukan Sinik, “Şu anda Ümit Milli Takım’da forma giyiyorum. Milli takımda oynamak çok farklı bir duygu. Her futbolcunun bunu yaşamasını istiyorum. Her ne kadar Ümit Milli Takım forması giysem de A Milli Takım’da oynamak istiyorum. Takımımız Euro 2020’ye kaldı. Çok başarılı buluyorum hepsini. İnanılmaz işlere imza attılar gruplarda. İnşallah biz de hak ettiğimiz zaman orada oluruz. Orada olmak çok farklı. Her ne kadar Ümit Milli Takım forması giysem de A Milli Takım her zaman çok farklıdır” diye konuştu.



“Şenol Güneş’in yaptığı, bizim için çok özel bir hareketti”

Ümit Milli Takım formasıyla Andorra’ya kaybettikleri maçın ardından Şenol Güneş’in kendilerini izlemeye geldiğini söyleyen Doğukan Sinik, “Andorra’da bir mağlubiyet aldık son maçımızda. Gerçekten çok kötü bir maçtı. Psikolojik olarak mahvolduk diyebiliriz. Bahane değil tabii ki. Sonuçta A Milli Takım son maçında Andorra’da galip gelmişti ve Şenol Güneş hocamız, bizi izlemek için orada kaldı. Alt yaş kategorilerinden bu yana milli takıma gidiyorum ve hiçbir teknik adamın bu şekilde hareket ettiğini görmedim. Andorra çok soğuk ve küçük bir yer. Kamp bittikten sonra Şenol hoca, Türkiye’ye dönük ailesinin yanına dönebilirdi ama dönmedi. Bu da bizim için çok özel bir hareketti. Bize yaklaşımı da çok güzel. Yemekte bir araya geldik. Bu durum bizim için çok güzel. Şenol hoca bizi izliyorsa, biz de her an A Milli Takım’a gidebiliriz anlamına geliyor bu. Bu bizim için çok güzel bir jestti” dedi.



“Türkiye’nin en iyisi Emre Belözoğlu”

Türkiye’de en beğendiği ismin Emre Belözoğlu olduğunu sözlerine ekleyen Doğukan, “Emre Belözoğlu’nu çok beğeniyorum. Tartışmasız şekilde Türkiye’nin en iyi futbolcusu o. Avrupa’da da oyun tarzını örnek aldığım isim Manchester City’deki Bernardo Silva. Kanat ve orta saha oynayabiliyor, ben de o şekilde oynuyorum. Real Madrid’deki Isco’yu çok beğeniyorum. Türkiye’de de tartışmasız Emre Belözoğlu diyorum ve başka da bir şey demek istemiyorum” dedi. Son olarak taraftara da seslenen genç futbolcu, “Antalyaspor taraftarı çok özel bir taraftar. Ben Antalyalıyım. Tribünden geldim ve çoğunu tanıyorum. Top topladım, altyapısından çıktım bu kulübün. 23 senedir de A takımda oynuyorum. Taraftarımız, yenildiğimizde de stadı dolduruyor, bir sonraki maç kayıp yaşayınca yine stadı dolduruyor. İstedikleri şeyi vermek istiyoruz. Bu takım burada çok iyi çalışıyor ve taraftarın da ne istediğini biliyor. Gönüllerini ferah tutsunlar. İkinci yarı başlasın ve galibiyetlerle onları mutlu edelim istiyoruz. Taraftarımız bunu bilsin, hepimiz bunun bilincindeyiz. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz de inşallah onları mutlu edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

