Kasımpaşa eksik çalıştı

"Ben hep hip hop'tım"

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Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesinde hazırlanan Kasımpaşa, sabah yaptığı çalışmayla günü tamamladı.

Teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İdman ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

PAŞA EKSİK ÇALIŞTI

Lacivert beyazlı takımda Yusuf Erdoğan, Ramazan Köse, Koita ve Quaresma ve Pavelka salonda çalıştı. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Sadiku kamp kadrosunda yer almıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antranmandan detaylar

ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

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