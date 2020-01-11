Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandı

Türkiye’de tarımsal öğretimin 174. yıl dönümü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. kutlandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Ziraat Mühendisi Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘Dünya nüfusunun 7,5 milyarı aştığı ve tarım alanlarının giderek azaldığı günümüzde artan bu nüfusu sağlıklı bir şekilde besleyebilmek için tarımsal üretimin de hızla artırılması gerekmektedir. Tarımsal üretimdeki artışı da ancak verimliliği artırarak sağlayabiliriz. Bunu yapmak için de bilimsel çalışmalara ve eğitimli insanlara ihtiyaç vardır. Akdeniz Üniversitesi olarak, mezun ettiğimiz ziraat mühendislerinin ülke ve bölge tarımına hizmet yolunda yeterli formasyona sahip olmaları ve kendilerinden beklenen performansı gösterebilecekleri konusundaki inancımızı sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Açılışta konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel ise Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük ve Dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahip bir ülke olduğunu belirterek, ‘Bu başarının temelini oluşturan Tarımsal Öğretimin 174. yıl dönümünü bugün birlikte kıvançla kutluyoruz. Ülkemizdeki tarımsal potansiyelin etkili ve verimli kullanılabilmesi için ziraat fakültelerinden mezun olan mühendislerin teorik ve pratik bilgiler bakımından yeterli donanıma sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. Bu bilinçle Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak gelecekte çok daha önemli bir hale geleceğine inandığımız Ziraat Mühendislerimizi en iyi şekilde yetiştirme ve bölge ve ülke tarımına hizmet etme gayretindeyiz" diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ın da ‘Tarımda Antalya, Antalya’da Tarım’ konulu bir sunum gerçekleştirdiği törende Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Türk Halk Müziği Korosu verdiği mini konserle katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Tören Ziraat Mühendisliği Mesleğinde 30 yılını doldurmuş kişilere plaket takdimi ile son buldu.

ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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