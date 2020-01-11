Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı

"Ben hep hip hop'tım"

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Trabzonspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü devre arası hazırlık kampını tamamladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Antalya Belek’te sabah saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.



Abdulkadir Ömür Almanya'ya dönecek

Antalya Belek'te Trabzonspor'un kampına dahil olan teknik ekip ve arkadaşlarıyla zaman geçiren Abdulkadir Ömür de Almanya'ya dönerek tedavisine kaldığı yerden devam edecek.

Akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek olan bordomavililer bir günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak.

ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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