Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz" çağrısı Esnafın kadına şiddete dur demek amacıyla astığı dev pankarta kadınlardan destek geldi Kadınlar maruz kaldıkları şiddet ya da kötü bir durum karşısında başvuru yaptıkları anda istasyon görevlileri tarafından yardım edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz" ...

İHA

Antalya'da bazı iş yerleri, kendisini tehdit altında hisseden kadınlar için "İş yerine sığının gerisini biz hallederiz" çağrısı yaptı. Bu çağrılarını iş yerlerine astıkları dev pankartla duyuran esnafa, kadınlardan da büyük destek geldi.

Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz" çağrısı Esnafın kadına şiddete dur demek amacıyla astığı dev pankarta kadınlardan destek geldi Kadınlar maruz kaldıkları şiddet ya da kötü bir durum karşısında başvuru yaptıkları anda istasyon görevlileri tarafından yardım edilecek

Antalya'da bazı iş yerleri, kendisini tehdit altında hisseden kadınlar için "İş yerine sığının gerisini biz hallederiz" çağrısı yaptı. Bu çağrılarını iş yerlerine astıkları dev pankartla duyuran esnafa, kadınlardan da büyük destek geldi.
Antalya’da bir akaryakıt istasyonu sahibi son dönemlerde artan kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla iş yerinin önüne, 4 metre eni ve 2 metre boyunda dev pankart asttı. Lütfen dikkat’ ibaresiyle asılan pankartta, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an hiç çekinmeden buraya koşun, gerisini biz hallederiz. Gerekirse polis, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız” ifadeleri yer aldı.

"Kadınlardan destek"
Yazıyı okuyan kadınlardan Fikret Bingöl, "Pankart sosyal medyada dikkatimi çekti. Kadınların arkasında olunulması çok güzel. Çok takdir ettim, kendilerine bir bayan olarak teşekkür ediyorum. Yerinde bir davranış olmuş” dedi.
Ayfer E. bir kadın olarak iş yerinin duyarlığından gurur duyduğunu ve takdir ettiğini söyledi. Desteklediklerini kaydeden Ayfer E., “Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” diye konuştu.
Nevin Türkçü, duyarlılığı çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Güvenlik konusuna dikkat çekilmek istenmiş. Günümüzde sadece bayanlar değil, çocuklar, yaşlılarımızda şiddet görüyor. Güzel bir girişim olmuş ve destekliyorum” dedi.
İş yeri sahibi Mehmet Bozkan, son zamanlarda artan kadına şiddet konusuna küçükte olsa bir dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

"Zor durumdaki her kadın gelebilir"
Kadına şiddeti dur demeyi amaçladıklarını ifade eden Bozkan, "Zor durumda kalan her kadın bize gelebilir. Takip ediliyor, şiddet gömüş, parasız, aç kalmış olabilir. Yeter ki buraya gelsin. Tüm personelimiz kadınlarımıza yardımcı olmaları konusunda bilgilendirildi. Başvuran kadınlarımızı korunaklı yere alıp ihtiyaçlarına yardımcı olacağız. Gerekirse polise, gerekirse taksi ile evine göndereceğiz. Yeter ki kadına şiddet son bulsun. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Umarım tüm esnafımız katılır ve yayılır. Bu durumu görmezlikten gelemeyiz, duyarlı olalım" diye konuştu.
Öte yandan kentte bir güneş enerjisi iş yeri sahibi de astığı pankartla kadına şiddete tepki gösterdi.

ANTALYA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ocak ayında denize girdiler
YEREL HABERLER Ocak ayında denize girdiler
Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. ...
Kasımpaşa eksik çalıştı
YEREL HABERLER Kasımpaşa eksik çalıştı
Çaykur Rizespor'da çifte imza
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da çifte imza
Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı
YEREL HABERLER Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı
TTGA toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER TTGA toplantısı yapıldı
Altıncı salon Metin-Nuran Çakallıklı’ya
YEREL HABERLER Altıncı salon Metin-Nuran Çakallıklı’ya
Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne ...
Görme engelliler go-kart yaptı
YEREL HABERLER Görme engelliler go-kart yaptı
Antalya'da klarnet eşliğinde don nöbeti Soğuk hava kendini gösterdi, üretici sazlı sözlü don nöbetine başladı
YEREL HABERLER Antalya'da klarnet eşliğinde don nöbeti Soğuk hava ...
(ÖZEL) Erzurumspor Teknik Direktörü Sözeri: Ligin ilk yarısını güzel yerde bitirdik, devam etmek önemli
YEREL HABERLER (ÖZEL) Erzurumspor Teknik Direktörü Sözeri: Ligin ilk ...
Misafirliğe gittiği kuzenini ilaçla uyutup, 6 bileziğini çaldı
YEREL HABERLER Misafirliğe gittiği kuzenini ilaçla uyutup, 6 ...
(ÖZEL) Göztepeli Napoleoni: Taraftar karşısında büyülendim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Göztepeli Napoleoni: Taraftar karşısında ...
(Özel haber) Ricardo Faty’den taraftara Türkçe mesaj: “Biz Hazırız”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ricardo Faty’den taraftara Türkçe mesaj: ...
Doğukan Sinik: “A Milli Takım’ı istiyorum” Antalyasporlu futbolcu Doğukan Sinik: “Hedefim Premier Lig” Sinik: “Türkiye’nin en iyisi Emre Belözoğlu”
YEREL HABERLER Doğukan Sinik: “A Milli Takım’ı ...
(Özel haber) Djalma Campos: “Yabancı futbolcu olunca kalite fazla oluyor”
YEREL HABERLER (Özel haber) Djalma Campos: “Yabancı futbolcu olunca ...
Gulbrandsen tartışmalara noktayı koydu: “Kuzeyin Kralı benim!” Medipol Başakşehirli futbolcu Fredrik Gulbrandsen: “Buraya en büyük gelme nedenlerimden biri Okan Buruk” “Galatasaray maçında bir şeyler olacağını hissettim” “Asıl pozisyonum sol açık değil”
YEREL HABERLER Gulbrandsen tartışmalara noktayı koydu: “Kuzeyin ...
Tarım arazileri 'çim saha' oldu
YEREL HABERLER Tarım arazileri 'çim saha' oldu
Bulut bebek toprağa verildi- Yeniden
YEREL HABERLER Bulut bebek toprağa verildi- Yeniden
Bulut bekek toprağa verildi
YEREL HABERLER Bulut bekek toprağa verildi
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hazırlık maçı: Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0
İlhan Palut: İki takım için de güzel bir karşılaşma oldu
YEREL HABERLER İlhan Palut: İki takım için de güzel bir karşılaşma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X