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(Özel) Selin sebep olduğu heyelan, yamaçlardaki muz bahçelerini vurdu Heyelan sebebiyle muz ağaçları ...

İHA

(Özel) Selin sebep olduğu heyelan, yamaçlardaki muz bahçelerini vurdu Heyelan sebebiyle muz ağaçları yerinden söküldü, yol ve arazilerde göçmeler meydana geldi Mahallelerde bulunan muz bahçelerinde büyük hasar meydana gelirken, üretici kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 6 ocak Pazartesi günü meydana gelen sağanak ilçeyi adeta felç ederken , aşığırı yağışlar sebebiyle yaşanan heyelan yamaçlarda kurulu olan muz bahçelereni vurdu. Bir günde metrekareye 149.8 kilogram yağışın düştüğü ilçede sel meydana gelmiş ve birçok iş yeri sular altında kalmıştı.
Şiddetli yağıştan en çok etkilenen kesim ise üreticiler oldu. Ekili tarım alanları ve seralar sular altında kalırken ürünler telef oldu.
İlçede sel suları çekildi ancak yağışın neden olduğu olumsuzluklar bitmedi. İlçenin deniz yamacına kurulu ve muz üretimiyle ünlü Zeytinada, Güney ve Muzkent mahallelerinde yollarda ve arazilerde göçmeler meydana geldi. Dik yamaçlardaki muz bahçelerinde oluşan heyelan muz ağaçlarını yerinden söktü.
Güney mahallesinde bir camekan çökerken, sulama amaçlı kullanılan havuzun altı oyuldu. Yollarda derin çatlaklar ve çökmeler meydana geldi. Mahallesinde 100 dönümün üzerinde muz bahçesinin sel ve heyelan nedeniyle zarar gördüğünü belirten Güney Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı, 20 dönümün üzerinde arazinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Şiddetli yağışların ardından mahallenin denize bakan kesiminde heyelan başladığını ifade eden Küçükballı, “Geçtiğimiz Pazartesi meydana gelen sel felaketinin ardından şehir merkezinde birçok iş yerini su bastı. Kırsal mahalleler olarak muz üretimi, avakado ve seracılık yapıyoruz. Yağmurun dinmesine rağmen korku yaşıyoruz. Bu gördüğünüz alanda denize doğru bir heyelan yaşanıyor. İlk gün bir şey yoktu. İkinci gün göçmeler meydana geldi. Köyümüz denize doğru kaymakta. Bunu kaymakamlığa ve yetkililere bildirdik. Köy halkı olarak büyük bir korku yaşıyoruz. Bizim yapacağımız bir şey yok. Çevre köylerimizde de bu durum var. İlk gün yaklaşık 5 santimetre, İkinci gün 10 santimetre civarındaydı. Şuanda yarım metre çöküş mevcut şuanda. Şu gördüğünüz camekan ise gün gün çöküyor” dedi.
Selin ardından muz bahçesinde hasat yapan üretici İlyas Şener ise, “Şuanda gördüğünüz gibi heyelan oldu. Halen devam ediyor. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Bulunduğumuz bölge denize doğru kayıyor. Dere bölgesinde olan bahçeleri dere aldı. Elektrik direkleri göçtü. Bu bölgede 23 yıldır heyelan oluyordu ama bu yıl çok daha fazla oldu. Bu bölge 23 metre kaydı denize. Bir gün kendimizi denizde bulacağız diye korkuyoruz” diye konuştu.
Muz ağaçları heyelan altında kalan üretici Adem Ateş, bahçesinde ciddi zararlar oluştuğunu söyledi. Ateş, “Heyelan oluştu, mandallarımız yıkıldı. Meyvelerimiz toprağın altında kaldı. 700800 civarında ağacım zarar gördü. Meyvelerini alamıyoruz. 5060 bin civarında zararım var. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz, tespit yapılmasını bekliyorum” dedi.
Üretici Ali Toprak da heyelan sonrası yolların çöktüğünü, ulaşımın aksadığını belirterek, “Heyelan durdurulamaz ama bize de çok iş düşüyor. Yolları kapadığımız için yoldan akan sular bahçeleri basıyor. Biz yetkililerden destek bekliyoruz. İş makinesi desteği vermelerini istiyoruz” dedi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Gazipaşa’ya ocak ayında, uzun yıllar ortalamasında metrekareye 162 kilogram yağış düşüyor. 6 Ocak günü metrekare düşen yağış miktarı neredeyse ocak ayında düşen yağışın tamamına eşit.

ANTALYA

11 Ocak 2020 Cumartesi

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