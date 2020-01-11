Antalya’da kadın muhtarlarla bir araya gelen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, “Kadınlar olarak artık yerelde de söz sahibi olmamız gerekiyor. Bu da belki muhtarlıkla başlayacak. Muhtarlık kademesinin ardından meclis üyelikleri, belediye başkanı, milletvekilleri konusunda söz sahibi olmamız gerekiyor. Şu an mutfakta çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha sonra önümüzdeki dönemleri beraber atlatacağız” dedi.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve Genel Sekreter Sevim Özdemir, kadın muhtarlarla temaslarda bulunmak üzere, Antalya’ya geldi.

Buluşmaya, Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycın, Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, Etiler Mahalle Muhtarı Nesrin Kuş, Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülay Eser, Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen ve Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Şükran Karaytaş katıldı.Burada konuşma yapan Serpil Erenoğlu, derneği kurdukları dönemde, kadın muhtar sayısının 420 olduğunu belirterek, şimdilerde ise sayının bin 86’ya çıktığını söyledi.



“Yerelde de söz sahibi olmamız gerekiyor”

Türkiye genelinde 50 bin muhtarın olduğunu kaydeden Erenoğlu, “Bu sayının içerisinde kadın muhtar sayısının azlığını tahmin edebiliyorsunuz. Erkek egemen toplumda, güçlü ne istediğini bilen kadınların da olması gerekiyor. Artık yerelde de söz sahibi olmamız gerekiyor. Bu da belki muhtarlıkla başlayacak. Derneğimizin önemli adımlarından birisi de muhtarlık kademesinin ardından meclis üyelikler, belediye başkanı, milletvekilleri konusunda söz sahibi olmamız gerekiyor. Şuan mutfakta çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha sonra önümüzdeki dönemleri beraber atlatacağız” dedi.



Antalya’da en az 100’ü bulmanız gerekiyor”

Antalya’da daha önceki dönemlerde kadın muhtar sayısının 4 olduğunu ifade eden Erenoğlu, sayıyı 20’ye çıkardıklarını kaydetti. Erenoğlu, “Sayının çoğalması, Antalya’ya gözümüzü diktirdi. Demek ki burada güçlü yapıyı kurmalıyız. 20 kadın muhtar sayısı çok az. Biz Büyükşehirleriz. Ama önümüzdeki dönemde eminim sayının çok daha fazla olmasını öngörüyoruz. Burada rol model oluşunuz, yaptığınız çalışmalarla da sizin gibi başka güçlü kadınlara örnek olacağınıza eminim. Antalya’da en az 100’ü bulmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"Müracaat sistemi gerekiyor"

Muhtarlık seçimlerine değinen Serpil Erenoğlu, “İçişleri Bakanlığı Muhtarlık Daire Başkanıyla görüşme yaptık. Seçim yasası gelmesi lazım. Biz YSK başkanına yıllar öncesinde, ‘böyle bir seçim olmasın’ dedik. Matbaaya akşamdan kağıt bastırıp, sabah sandığa koyup seçilen muhtarlar var. Bu sistem gerçekten hizmet eden muhtarın önünü kesiyor. Esasının değişmesi lazım. Müracaat sistemi gerekiyor. Nasıl siyasi partilerde ücret ödeyerek aday alınıyorsa, bunda da alın. Seçime de ciddi olanlar katılsın” şeklinde konuştu.

Muhtarlık seçiminin, yerel yönetim seçiminden ayrılmasının talep edildiğini söyleyen Erenoğlu, “Bu ekonomik açıdan ülkemize gereksiz yük getirecek. Aynı zamanda muhtarlar seçime girdiğinde de mahallenin katılımı çok düşük olur. Bunu görmemiz lazım. Bu konu bizim elimiz rahatlatmaz” sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin Antalya İl Temsilcisi seçildi.







ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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