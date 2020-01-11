Antalya'da yolda heyelan nedeniyle çökme

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil merkezi Adrasan yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

Kumluca-Antalya yolunun Belen kavşağı çıkışında Adrasan Mahallesi'ne giden yolun 4. kilometresinde dün akşam saatlerinde hafif çatlaklarla başlayan çökme, bu sabah saatlerinde daha da genişlemeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda levhalarla önlem aldı. Adrasan yolunda heyelan yaşanan bölümde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Aynı yolda geçen yıl da heyelan nedeniyle çökme meydana gelmişti.

ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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