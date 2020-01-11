İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet

- İkinci devre hazırlıklarını Antalya´da sürdüren İstanbul Başakşehir, kampta yaptığı ikinci ve son hazırlık maçında İsviçre ekibi Young Boys´u 3-1´lik skorla mağlup etti.
Turuncu lacivertli ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadelenin gollerini 10´uncu ve 14´üncü dakikada Demba Ba ile 70´inci dakikada Visca attı. Young Boys´un tek sayısı ise 90'ıncı dakikada Ngamakeu'dan penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.
İstanbul Başakşehir, yarın saat 11.30´da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Turuncu lacivertliler 13 Ocak Pazartesi günü saat 12.00´de yapacağı son çalışmayla kampı tamamlayacak ve 16.25´te İstanbul´a dönecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
ANTALYA
11 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:39
- GÜNEŞ 08:03
- ÖĞLE 13:10
- İKİNDİ 15:45
- AKŞAM 18:06
- YATSI 19:26