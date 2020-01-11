İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet

- İkinci devre hazırlıklarını Antalya´da sürdüren İstanbul Başakşehir, kampta yaptığı ikinci ve son hazırlık maçında İsviçre ekibi Young Boys´u 3-1´lik skorla mağlup etti.

Turuncu lacivertli ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadelenin gollerini 10´uncu ve 14´üncü dakikada Demba Ba ile 70´inci dakikada Visca attı. Young Boys´un tek sayısı ise 90'ıncı dakikada Ngamakeu'dan penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

İstanbul Başakşehir, yarın saat 11.30´da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Turuncu lacivertliler 13 Ocak Pazartesi günü saat 12.00´de yapacağı son çalışmayla kampı tamamlayacak ve 16.25´te İstanbul´a dönecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.