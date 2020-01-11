Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen zeytin yüklü traktör, Ulugöl yolu rampasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktör sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

ANTALYA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1
Saracchi: Galatasaray´a geldiğim için çok mutluyum
YEREL HABERLER Saracchi: Galatasaray´a geldiğim için çok mutluyum
Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor´u 1-0´la geçti
YEREL HABERLER Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana ...
İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet
YEREL HABERLER İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet
Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (3)
YEREL HABERLER Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan ...
Konyaspor - Bursaspor: 2-0
YEREL HABERLER Konyaspor - Bursaspor: 2-0
Antalya'da yolda heyelan nedeniyle çökme
YEREL HABERLER Antalya'da yolda heyelan nedeniyle çökme
Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı
YEREL HABERLER Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı
Kasımpaşa'da yaprak dökümü
YEREL HABERLER Kasımpaşa'da yaprak dökümü
Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor Ümit Uysal: " 2 milyar TL’lik kamulaştırma yükü bıraktılar"
YEREL HABERLER Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı ...
Kadın Muhtarlar Derneği Serpil Erenoğlu: Matbaaya akşamdan kağıt bastırıp, sabah sandığa koyup seçilen muhtarlar var" " Bu sistem gerçekten hizmet eden muhtarın önünü kesiyor" 1086 kadın muhtarın hedefi siyasi seçimler
YEREL HABERLER Kadın Muhtarlar Derneği Serpil Erenoğlu: Matbaaya ...
(Özel) Selin sebep olduğu heyelan, yamaçlardaki muz bahçelerini vurdu Heyelan sebebiyle muz ağaçları yerinden söküldü, yol ve arazilerde göçmeler meydana geldi Mahallelerde bulunan muz bahçelerinde büyük hasar meydana gelirken, üretici kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Selin sebep olduğu heyelan, yamaçlardaki muz ...
Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz" çağrısı Esnafın kadına şiddete dur demek amacıyla astığı dev pankarta kadınlardan destek geldi Kadınlar maruz kaldıkları şiddet ya da kötü bir durum karşısında başvuru yaptıkları anda istasyon görevlileri tarafından yardım edilecek
YEREL HABERLER Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş ...
Ocak ayında denize girdiler
YEREL HABERLER Ocak ayında denize girdiler
Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. ...
Kasımpaşa eksik çalıştı
YEREL HABERLER Kasımpaşa eksik çalıştı
Çaykur Rizespor'da çifte imza
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da çifte imza
Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı
YEREL HABERLER Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı
TTGA toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER TTGA toplantısı yapıldı
Altıncı salon Metin-Nuran Çakallıklı’ya
YEREL HABERLER Altıncı salon Metin-Nuran Çakallıklı’ya
Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne ...
Görme engelliler go-kart yaptı
YEREL HABERLER Görme engelliler go-kart yaptı
Antalya'da klarnet eşliğinde don nöbeti Soğuk hava kendini gösterdi, üretici sazlı sözlü don nöbetine başladı
YEREL HABERLER Antalya'da klarnet eşliğinde don nöbeti Soğuk hava ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X