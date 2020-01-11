Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1

Antalyaspor, devre arası hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard’ı 21 mağlup etti.

Regnum Carya Sahası’nda oynanan karşılaşmaya kırmızıbeyazlılar Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan, Ufuk, Amilton, Fredy, Mukairu ve Gustavo ilk 11’i ile başladı. Mücadelenin 33’üncü dakikasında Diego Angelo’nun kafa vuruşu ile Antalyaspor 10 öne geçti. 1 dakika sonra kaleci ile karşı karşıya kalan Gustavo Blanco, skoru 20 yapan golü attı ve devre bu sonuçla tamamlandı.



Tüm oyuncular forma şansı yakaladı

İkinci yarıya Hakan, Amilton ve Fredy’nin yerine Yekta, Doğukan ve Aatif Chahechouhe’yu oyuna alarak başlayan Teknik Direktör Tamer Tuna, ilerleyen dakikalarda kadroda bulunan tüm oyunculara şans verdi. Mücadelenin 75’inci dakikasında Fortuna Sittard takımından Jacky Donkor’un attığı golle fark 1’e indi. 90 dakika da bu skorla tamamlanınca Antalyaspor, sahadan 21’lik galibiyetle ayrıldı.

Antalyaspor, yarından itibaren Göztepe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

ANTALYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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