Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel haber) Ahmet Taşyürek: “Emircan’ın Süper Lig’de iş yapacağını düşünüyorum” Ümraniyespor Teknik ...

İHA

Alanyaspor'a transfer olan Emircan Altıntaş hakkına açıklamalar yapan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Emircan'ın potansiyeli ve kapasitesi çok fazla yüksek. Süper Lig'de çok rahat iş yapacağını düşünüyorum" dedi.

Alanyaspor'a transfer olan Emircan Altıntaş hakkına açıklamalar yapan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Emircan’ın potansiyeli ve kapasitesi çok fazla yüksek. Süper Lig’de çok rahat iş yapacağını düşünüyorum” dedi.
TFF 1. Lig’de ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Sezona kimsenin beklemediği şekilde başladıklarını belirten Taşyürek, “İyi giden periyotta herkesin beklediğinin aksine son dönemleri iyi bitiremedik. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Kart cezalıları ve sakatlıklar ilk yarı çok canımızı acıttı. Kadro derinliğimiz olmadığı için o konularda çok sıkıntı yaşadık. Ama enteresan bir sezon yaşıyoruz ilk yarıyı değerlendirdiğimiz zaman. 1. Lig’in tarihinde yoktur puantajların bu kadar yakın, herkesin herkesi yenebildiği, hangi maçın hangi sonuçla biteceğinin kestirilemediği bir dönem yaşıyoruz. Son Erzurum maçını kazanmış olsaydık ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayacaktık. 80’den sonra yediğimiz iki golle yedinci sıraya düştük. İkinci devre için değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Nokta transferlerimizi belirlemiştik. Bu 4 noktanın 3’ünü yaptık. O 1 nokta ile de uğraşıyoruz” diye konuştu.

“Değerlendirmeler yapılıyor”
Oyuncuları hakkında Süper Lig ekipleri de dahil olmak üzere birçok takımdan teklifler geldiğini dile getiren Taşyürek, “Alttan alıp parlattığımız oyuncular vizyona çıktığı zaman bunları talipleri oluyor. Bu anlamda maddi manevi değerlendirmeler yapılıyor. Geçen sene devre arası verdiğimiz 3 oyuncu var. Bu sene onunla ilgili yine şeyler var. Bakacağız, şu haftayı değerlendireceğiz. Ama biz çizgimizden şaşmama adına çaba içerisindeyiz. Başkanımız da geldi, bunun değerlendirmesini yapacağız” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz ilk ikide bitirmek”
Sezon sonu hedeflerine ilişkin de konuşan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:
“Ümraniye tarihinde ilk defa bir yönetim değişikliği oldu. Tarık başkanın bu süreçte gelir gelmez bize ifadesi; ‘yapabildiğimizin en iyisini yapalım’ oldu. Bunu yaşarken ilk defa bu kadar kabuk değiştirdik. 5 yabancı oyuncumuzun tamamı, totalde 12 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Bunların çoğu 1. Lig’e ve Süper Lig’e giden oyuncular oldu. Bu manada ligin besi kaynağı bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Kabuk değiştirmeyle birlikte ilk başlarda zorlanır, sonra toparlar hedefimize ulaşırız derken, düşüncemizin dışında çok iyi başlayıp bitirme noktasında sıkıntılarımız oldu. 4 yılın sonunda kazandığımız tecrübeler ve en son yapamadığımız playoff’un kapısı, playoff, Türkiye Kupası ile lig derken sonunun getiremediğimiz bir şampiyonluk sürecini nasıl tamamlarızın hesabını yaptık. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Bu en iyi yer ilk iki olacaktır. Olmazsa playoff hesabı içerisinde düşünüyorduk. Ama bu yıl o olmasaydıyı söylememeye çalışıyoruz.”

“Emircan’ın potansiyeli yüksek”
Alanyaspor ile anlaşan Emircan Altıntaş’ın hedefinin hep en iyi yerde bulunmak olduğunu sözlerine etkileyen Taşyürek, “Futbolda üst tarafta olmak daha kolay. Üst taraflarda çünkü çok şey doğru. Aşağı inildikçe zorlaşıyor. Bu Türk futbolunun yapısından kaynaklanıyor. Yukarıdan aşağı bir yapılanma olmaz. Oyuncular da üst liglere gittiği zaman belli kapasite ve tekniği varsa iyi olur. Bunun en iyi örneği Sivas’tır. Erdoğan’ı aldı, Mert Hakan, bizim stoper Aaron Appindangoye, Emre ve bakın liderler. Bu iş atla deve değil. Mesela Altınordu hiç yabancıyla oynamıyor, gencecik çocuklarla her sene yenileniyor. Bunun sebebi yapılanmadaki tersliğimiz diye düşünüyorum. Emircan’ın potansiyeli ve kapasitesi de çok fazla yüksek. Süper Lig’de çok rahat iş yapacağını düşünüyorum” dedi.

“Kariyer planlaması Avrupa’ya özgü”
Kariyer planlamasını ne şeklide yaptığına yönelik gelen bir soruyu da Ahmet Taşyürek, şöyle cevaplandırdı:
“Türkiye’deki kariyer planlaması, sonuçlara bağlı antrenör değerlendirmesi yapılan bir Türkiye’den dolayı yapılması zor gözüken bir süreç. En doğrusu kısa süredeki planda bulunduğunuz yerde başarılı olmak. Sonrasında getirecekleri ve size sunumları hesaplamak daha doğru diye düşünüyorum. Kariyer planlaması daha çok Avrupa’ya özgü bir şey diye düşünüyorum. Bizim şu andaki hedefimiz takımımızla birlikte üste yükselmek. Kısa süreli çerçevedeki değerlendirmemiz bu.”

“TFF 1. Lig hocalarının ümitsiz olduğunu gördüm”
TFF 1. Lig’de görev yapan teknik direktörlerden Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin liglerine de getirilmesi konusunda destek istediğini hatırlayan başarılı çalıştırıcı, “Çok ciddi paylaşımlar yaptım özellikle son 8 hafta içerisinde neredeyse basın toplantılarını hiç ilgisi olmazken VAR konusuna getirdim. Ama hocalarla konuştuğum zaman takımların, bu ligin elit insanlarının, yapıyı taşıyan yapı taşlarının ümitsiz olduğunu görünce bir noktadan sonra ben de aynı duyguda oldum. Ama MHK seminerinde de gündeme gelmesi bunun net olması gerektiğini düşünüyor. Aşağıdan yukarı bir öğrenme olur, küçükten büyüğe bir şekilde büyürsünüz. Bu öğrenmenin yapısıdır. Üst tarafı düzeltecekseniz buradan hakemler yetiştireceksiniz. VAR için de lazım ama buradan direkt oraya atayacaksınız. Olmadı, yapamazsınız. Bu yıl özellikle 1. Lig’de görev almış çoğu hakem Süper Lig’de görev yapıyor ve de çok başarılı şekilde yapıyor. İlk defa belki hakemliğin yapısı değişti. Ama bunu aşağıda uyguladıkları için o başarı yukarı yansıdı. Bu kadar yapının içinde sistemi anlatan, problemlerle karşı karşıya olan yöneticiler, hocalar, başkanlar var. Ama bunların fikri alınmadan bir karar alınmasının mantığı yok. hiçbir şekilde de sonucu yoktur” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un yaptığı mucize değil, hak ediyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un ...
Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti
YEREL HABERLER Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti
Libyalı Ahmed, ağabeyinin böbreğiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Libyalı Ahmed, ağabeyinin böbreğiyle sağlığına ...
Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
YEREL HABERLER Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
Saracchi: Galatasaray´a geldiğim için çok mutluyum
YEREL HABERLER Saracchi: Galatasaray´a geldiğim için çok mutluyum
Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor´u 1-0´la geçti
YEREL HABERLER Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana ...
İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet
YEREL HABERLER İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet
Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (3)
YEREL HABERLER Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan ...
Konyaspor - Bursaspor: 2-0
YEREL HABERLER Konyaspor - Bursaspor: 2-0
Antalya'da yolda heyelan nedeniyle çökme
YEREL HABERLER Antalya'da yolda heyelan nedeniyle çökme
Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı
YEREL HABERLER Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı
Kasımpaşa'da yaprak dökümü
YEREL HABERLER Kasımpaşa'da yaprak dökümü
Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor Ümit Uysal: " 2 milyar TL’lik kamulaştırma yükü bıraktılar"
YEREL HABERLER Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı ...
Kadın Muhtarlar Derneği Serpil Erenoğlu: Matbaaya akşamdan kağıt bastırıp, sabah sandığa koyup seçilen muhtarlar var" " Bu sistem gerçekten hizmet eden muhtarın önünü kesiyor" 1086 kadın muhtarın hedefi siyasi seçimler
YEREL HABERLER Kadın Muhtarlar Derneği Serpil Erenoğlu: Matbaaya ...
(Özel) Selin sebep olduğu heyelan, yamaçlardaki muz bahçelerini vurdu Heyelan sebebiyle muz ağaçları yerinden söküldü, yol ve arazilerde göçmeler meydana geldi Mahallelerde bulunan muz bahçelerinde büyük hasar meydana gelirken, üretici kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Selin sebep olduğu heyelan, yamaçlardaki muz ...
Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz" çağrısı Esnafın kadına şiddete dur demek amacıyla astığı dev pankarta kadınlardan destek geldi Kadınlar maruz kaldıkları şiddet ya da kötü bir durum karşısında başvuru yaptıkları anda istasyon görevlileri tarafından yardım edilecek
YEREL HABERLER Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş ...
Ocak ayında denize girdiler
YEREL HABERLER Ocak ayında denize girdiler
Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. ...
Kasımpaşa eksik çalıştı
YEREL HABERLER Kasımpaşa eksik çalıştı
Çaykur Rizespor'da çifte imza
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da çifte imza
Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı
YEREL HABERLER Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X