Alanyaspor'a transfer olan Emircan Altıntaş hakkına açıklamalar yapan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Emircan’ın potansiyeli ve kapasitesi çok fazla yüksek. Süper Lig’de çok rahat iş yapacağını düşünüyorum” dedi.

TFF 1. Lig’de ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Sezona kimsenin beklemediği şekilde başladıklarını belirten Taşyürek, “İyi giden periyotta herkesin beklediğinin aksine son dönemleri iyi bitiremedik. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Kart cezalıları ve sakatlıklar ilk yarı çok canımızı acıttı. Kadro derinliğimiz olmadığı için o konularda çok sıkıntı yaşadık. Ama enteresan bir sezon yaşıyoruz ilk yarıyı değerlendirdiğimiz zaman. 1. Lig’in tarihinde yoktur puantajların bu kadar yakın, herkesin herkesi yenebildiği, hangi maçın hangi sonuçla biteceğinin kestirilemediği bir dönem yaşıyoruz. Son Erzurum maçını kazanmış olsaydık ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayacaktık. 80’den sonra yediğimiz iki golle yedinci sıraya düştük. İkinci devre için değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Nokta transferlerimizi belirlemiştik. Bu 4 noktanın 3’ünü yaptık. O 1 nokta ile de uğraşıyoruz” diye konuştu.



“Değerlendirmeler yapılıyor”

Oyuncuları hakkında Süper Lig ekipleri de dahil olmak üzere birçok takımdan teklifler geldiğini dile getiren Taşyürek, “Alttan alıp parlattığımız oyuncular vizyona çıktığı zaman bunları talipleri oluyor. Bu anlamda maddi manevi değerlendirmeler yapılıyor. Geçen sene devre arası verdiğimiz 3 oyuncu var. Bu sene onunla ilgili yine şeyler var. Bakacağız, şu haftayı değerlendireceğiz. Ama biz çizgimizden şaşmama adına çaba içerisindeyiz. Başkanımız da geldi, bunun değerlendirmesini yapacağız” şeklinde konuştu.



“Hedefimiz ilk ikide bitirmek”

Sezon sonu hedeflerine ilişkin de konuşan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:

“Ümraniye tarihinde ilk defa bir yönetim değişikliği oldu. Tarık başkanın bu süreçte gelir gelmez bize ifadesi; ‘yapabildiğimizin en iyisini yapalım’ oldu. Bunu yaşarken ilk defa bu kadar kabuk değiştirdik. 5 yabancı oyuncumuzun tamamı, totalde 12 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Bunların çoğu 1. Lig’e ve Süper Lig’e giden oyuncular oldu. Bu manada ligin besi kaynağı bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Kabuk değiştirmeyle birlikte ilk başlarda zorlanır, sonra toparlar hedefimize ulaşırız derken, düşüncemizin dışında çok iyi başlayıp bitirme noktasında sıkıntılarımız oldu. 4 yılın sonunda kazandığımız tecrübeler ve en son yapamadığımız playoff’un kapısı, playoff, Türkiye Kupası ile lig derken sonunun getiremediğimiz bir şampiyonluk sürecini nasıl tamamlarızın hesabını yaptık. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Bu en iyi yer ilk iki olacaktır. Olmazsa playoff hesabı içerisinde düşünüyorduk. Ama bu yıl o olmasaydıyı söylememeye çalışıyoruz.”



“Emircan’ın potansiyeli yüksek”

Alanyaspor ile anlaşan Emircan Altıntaş’ın hedefinin hep en iyi yerde bulunmak olduğunu sözlerine etkileyen Taşyürek, “Futbolda üst tarafta olmak daha kolay. Üst taraflarda çünkü çok şey doğru. Aşağı inildikçe zorlaşıyor. Bu Türk futbolunun yapısından kaynaklanıyor. Yukarıdan aşağı bir yapılanma olmaz. Oyuncular da üst liglere gittiği zaman belli kapasite ve tekniği varsa iyi olur. Bunun en iyi örneği Sivas’tır. Erdoğan’ı aldı, Mert Hakan, bizim stoper Aaron Appindangoye, Emre ve bakın liderler. Bu iş atla deve değil. Mesela Altınordu hiç yabancıyla oynamıyor, gencecik çocuklarla her sene yenileniyor. Bunun sebebi yapılanmadaki tersliğimiz diye düşünüyorum. Emircan’ın potansiyeli ve kapasitesi de çok fazla yüksek. Süper Lig’de çok rahat iş yapacağını düşünüyorum” dedi.



“Kariyer planlaması Avrupa’ya özgü”

Kariyer planlamasını ne şeklide yaptığına yönelik gelen bir soruyu da Ahmet Taşyürek, şöyle cevaplandırdı:

“Türkiye’deki kariyer planlaması, sonuçlara bağlı antrenör değerlendirmesi yapılan bir Türkiye’den dolayı yapılması zor gözüken bir süreç. En doğrusu kısa süredeki planda bulunduğunuz yerde başarılı olmak. Sonrasında getirecekleri ve size sunumları hesaplamak daha doğru diye düşünüyorum. Kariyer planlaması daha çok Avrupa’ya özgü bir şey diye düşünüyorum. Bizim şu andaki hedefimiz takımımızla birlikte üste yükselmek. Kısa süreli çerçevedeki değerlendirmemiz bu.”



“TFF 1. Lig hocalarının ümitsiz olduğunu gördüm”

TFF 1. Lig’de görev yapan teknik direktörlerden Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin liglerine de getirilmesi konusunda destek istediğini hatırlayan başarılı çalıştırıcı, “Çok ciddi paylaşımlar yaptım özellikle son 8 hafta içerisinde neredeyse basın toplantılarını hiç ilgisi olmazken VAR konusuna getirdim. Ama hocalarla konuştuğum zaman takımların, bu ligin elit insanlarının, yapıyı taşıyan yapı taşlarının ümitsiz olduğunu görünce bir noktadan sonra ben de aynı duyguda oldum. Ama MHK seminerinde de gündeme gelmesi bunun net olması gerektiğini düşünüyor. Aşağıdan yukarı bir öğrenme olur, küçükten büyüğe bir şekilde büyürsünüz. Bu öğrenmenin yapısıdır. Üst tarafı düzeltecekseniz buradan hakemler yetiştireceksiniz. VAR için de lazım ama buradan direkt oraya atayacaksınız. Olmadı, yapamazsınız. Bu yıl özellikle 1. Lig’de görev almış çoğu hakem Süper Lig’de görev yapıyor ve de çok başarılı şekilde yapıyor. İlk defa belki hakemliğin yapısı değişti. Ama bunu aşağıda uyguladıkları için o başarı yukarı yansıdı. Bu kadar yapının içinde sistemi anlatan, problemlerle karşı karşıya olan yöneticiler, hocalar, başkanlar var. Ama bunların fikri alınmadan bir karar alınmasının mantığı yok. hiçbir şekilde de sonucu yoktur” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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