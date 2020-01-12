(ÖZEL) Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un yaptığı mucize değil, hak ediyorlar

Yukatel Denizlispor'un yıldız futbolcusu Olcay Şahan, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un performansına dikkat çekerek, "Aslında Sivas benim için çok da mucize bir şey başarmadı. Bu sezon için bakarsak şu an orada olmayı da hak ediyorlar" dedi.

ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.