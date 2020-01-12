"Ben hep hip hop'tım"

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörüleri Hüseyin Çimşir'e güvendiklerini belirterek, "Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı takımı teslim etmezdik” dedi. Ağaoğlu transfer konusunda ise "Kriterlerimize uyduğu takdirde belki 1 oyuncu alabiliriz. Ama transfer konusunda kimse fazla umutlanmasın" yorumunu yaptı.



ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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