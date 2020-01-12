Alacabel'de doyumsuz kar manzarası

"Ben hep hip hop'tım"

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ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel'de ortaya çıkan kar manzarası, görenleri hayran bıraktı.

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan yolun geçiş noktasında yer alan 1825 rakımlı Alacabel'de son dönemde etkili olan yoğun kar yağışı hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Toros Dağları'nın ortasında, çam ağaçlarıyla çevrili Alacabel'de ağaçların ve dağların üzerini örten, yer yer 1 metreyi geçen kar, masmavi gökyüzüyle birleşince ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Alacabel'den araçlarıyla geçenler de büyüleyici güzelliğin tadını çıkarmanın ayrıcalığını ve keyfini sürdü.



ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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