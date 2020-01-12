'İdrarı uzun süre tutmak sağlıklı değil'

KONTİNANS Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Birçok insan, idrarı uzun süre tutmanın sanki çok iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Aslında iyi bir şey değil. Bu yanlış alışkanlık çocukluk çağlarında başlıyor ve özellikle kız çocuklarımız bundan etkileniyor" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü tarafından Kontinans Derneği ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde 'İdrar kaçırmak bir problemdir' semineri düzenledi. Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde, Nergis Kumbasar'ın moderatörlük yaptığı seminere, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Şen konuşmacı olarak katıldı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği ve sohbet havasındaki seminerde, idrar kaçırma konusunda ayrıntılı bilgi verildi.

İDRAR KAÇIRMA ÇOK YAYGIN

Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırmanın, üzerinde rahat konuşulan bir konu olmadığını vurgulayarak, "Çoğunlukla hekimle hasta arasında bariyerin olduğu bir konu. Aslında çok önemli bir halk sağlığı problemi. Çok yaygın. Her yaşta ve her cinsiyette görülebiliyor" dedi.

Seminerin sonunda izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Tarcan ve Prof. Dr. Şen'e, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu tarafından çiçek verildi.

'2 FARKLI İDRAR KAÇIRMA TÜRÜ'

ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

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