(ÖZEL) Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı vermeden devam etmek isterim

Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan, oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını belirterek, "Tempomu kazandım. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum" dedi.

ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

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