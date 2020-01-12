Göztepe'de hazırlıklar sürüyor

"Ben hep hip hop'tım"

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Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Göztepe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla süren çalışmalar yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Poko ve Alpaslan Öztürk antrenmanda yer almazken iki futbolcu da hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Sarı kırmızılı takım bugün saat 17.30'da yapacağı çalışmayla günü tamamlayacak.

YASİN ÖZTEKİN SİVASSPOR YOLUNDA

Öte yandan, Göztepe'nin kamp kadrosunda yer almayan ve resmi işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Yasin Öztekin'in sonrasında Demir Grup Sivasspor'a imza atması bekleniyor. Tecrübeli ismin kırmzı beyazlı kulüple anlaştığı ve resmi işlemleri beklediği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar





ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

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