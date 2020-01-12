Fenerbahçe Başkanı Ali Koç idmanı izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç idmanı izledi

DHA

-Süper Lig´de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya´nın Belek bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

-Süper Lig´de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya´nın Belek bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İstasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda, toplu çalışmaların ardından 5´e 2 oyunu oynadı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik, hücum ve geçiş oyunları gerçekleştiği öğrenildi.
Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Saha kenarına gelen Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve idari menajer Volkan Ballı ile antrenmanı izlerken, bir süre de sohbet etti.
MARCO KNOOP ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTIRIYOR
Sarı-lacivertli ekipte yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, idmanlardaki hırsı ile dikkatleri çekiyor. Takımın Antalya'daki kampında uyguladığı farkı çalışmalar ile kaleciler üzerinde hemen etki eden Knoop, Almanya'da uyguladığı metotlar ile beğenileri topladı. Sarı-lacivertli ekipte yer alan kalecilerin kendisinden memnun olduğu gözlemlenen Knoop, havadan ve yerden yaptırdığı yan top çalışmalarının yanı sıra öğrencilerini sürekli uyararak topun oyuna hızlı bir şekilde dahil edilmesini de sağlıyor. Knoop´un sarı-lacivertli kalecilere, Türkçe olarak uyarılarda bulunması da dikkatlerden kaçmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan görüntüler
Ali Koç geliş
Ali Koç antrenman takip
Kaleci antrenmanından görüntüler
Knoop detaylar

ANTALYA

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandılar Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
YEREL HABERLER Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandılar Uyuşturucu ...
Tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımları Antalya'da kamp yapıyor
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımları ...
Dağa bırakılan sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı Antalya’da hayvan barınağından kamyonete yüklenen 20’ye yakın sokak köpeğinin dağlık alanda ölüme terk edildiği iddia edildi Hayvanların bakımını üstlenen kadın, kiraladığı kamyonla gittiği dağlık alanda köpekleri bulunca sevinç gözyaşları döktü O anları cep telefonuyla kaydeden kadın, hayvanları tekrar kamyona yükleyip barınağa getirdi
YEREL HABERLER Dağa bırakılan sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına ...
Antalya'da 5 yıldızlı otele haciz Avukat Ertekin Kök: "Otelin böyle bir borcu yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız"
YEREL HABERLER Antalya'da 5 yıldızlı otele haciz Avukat Ertekin ...
Kepez sporun merkezi oldu
YEREL HABERLER Kepez sporun merkezi oldu
Göztepe'de hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Göztepe'de hazırlıklar sürüyor
5 yıldızlı otelde şaşkınlık yaratan haciz
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde şaşkınlık yaratan haciz
Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı
YEREL HABERLER Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı
Büyükşehir Zübeyde Hanım’ı anıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Zübeyde Hanım’ı anıyor
"Beni kandırıyorsunuz" deyip esnafa bıçak çekti, gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Beni kandırıyorsunuz" deyip esnafa bıçak çekti, ...
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
(ÖZEL) Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı vermeden devam etmek isterim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı ...
(ÖZEL) Victor Ruiz: VAR, hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Victor Ruiz: VAR, hakeme yardımcı olsun diye ...
'İdrarı uzun süre tutmak sağlıklı değil'
YEREL HABERLER 'İdrarı uzun süre tutmak sağlıklı değil'
Alacabel'de doyumsuz kar manzarası
YEREL HABERLER Alacabel'de doyumsuz kar manzarası
Muratpaşa'da sabah sporu programları
YEREL HABERLER Muratpaşa'da sabah sporu programları
Teneffüs Park’ta kar fırtınası
YEREL HABERLER Teneffüs Park’ta kar fırtınası
(Özel haber) Ahmet Ağaoğlu: “Karakteriyle, ahlakıyla Hüseyin hoca doğru bir isim” Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Güvenmediğiniz bir insana takımı emanet edemezsiniz" “Kimse transfer konusunda fazla umutlanmasın” “Abdülkadir 1-1,5 ay sonra takıma dönecek”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ahmet Ağaoğlu: “Karakteriyle, ahlakıyla ...
(ÖZEL) Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un yaptığı mucize değil, hak ediyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un ...
Kepez’den 14 bin öğrenciye çorba
YEREL HABERLER Kepez’den 14 bin öğrenciye çorba
Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa’ya
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa’ya
(Özel haber) Mehmet Sak: "İkinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izleteceğiz" Ankaragücülü futbolcu Mehmet Sak: "Savaşçı ruhumuzu sahaya yansıtmalıyız" "İkinci yarının ilk 3 haftası bizim için çok önemli"
YEREL HABERLER (Özel haber) Mehmet Sak: "İkinci yarı daha iyi bir ...
(Özel haber) Ahmet Taşyürek: “Emircan’ın Süper Lig’de iş yapacağını düşünüyorum” Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: “Hedefimiz ligi ilk ikide bitirmek”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ahmet Taşyürek: “Emircan’ın Süper Lig’de ...
Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti
YEREL HABERLER Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X