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1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu

DHA

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edilmeyi beklerken kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için verici bulundu. Azboy, kalp nakli ameliyatına alındı.

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edilmeyi beklerken kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için verici bulundu. Azboy, kalp nakli ameliyatına alındı.
Annesiyle Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuldu.
Evladının yaklaşık 1 aydır uygun kalp bulunamadığı için makineye bağlı yaşatıldığını söyleyen Hatice Demir, müjdeli haberi DHA muhabiri ile paylaştı. Bugün 56 yaşında bir kişinin kalbinin oğluna nakil operasyonunun başladığını söyleyen Hatice Demir, "Kalbin Trabzon'dan geldiğini öğrendim. Kilo başta olmak üzere tüm kan ve dokular oğlum için uyumlu çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar nakil için hazırlıklarını yaptı ve ameliyata girdiler. Şimdi oğlum için dua ediyorum. Verici olan kişiye de Allah rahmet eylesin. O bana inşallah oğlumun ve benim hayatımı geri verecek" dedi. 
Oğlunun yaşadığı hastalık sürecini de anlatan Hatice Demir, "Henüz 6 yaşındayken karaciğer nakliyle büyük sarsıntı geçirdi. Cemal daha 2 yaşındayken yapılan testler neticesinde kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğunu öğrendik. 4 yaşına kadar ilaçla tedavi edilmeye çalışıldı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne başvurduk, nakil olması gerektiğine karar verildi. İlaç tedavisi sırasında kalbi de etkilenmiş. 6 yaşına geldiğinde İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldı" diye konuştu.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 2015 yılına kadar oğlunun periyodik kontrollerinin yapıldığını aktaran Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çekilen son ekosu bizi bir kez daha kahretti. Birinci derece aort damarı daralması tespit edildi. Doktor, kalp kapağının değişmesi gerektiğini söyledi. Bu arada ben de lenf kanseri oldum. Tedavi sürecim başladı. Bu arada babası Necat Azboy oğlumuzla ilgilendi. İstanbul, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'ne başvurduk ve aort damarı için ameliyat kararı verildiği. Aralık 2016'da ameliyat olacaktı ki, babası kasım ayında vefat etti. Psikolojisi düzelsin diye şubat ayını bekledik. 3 Şubat'ta Dr. Tayyar Sarıoğlu ameliyat etti. Kalp kapağı için biraz daha beklemek gerektiği için sadece daralan damarı açıldı. Doktor geçen yıl acil kalp kapağı ameliyatı yapılması gerektiğini söyledi. Kalp kapağı ameliyatı için gerekli parayı bulamadık. İstanbul'dan Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji ünitesine geldik. Tüm raporlarını konseye sunduk, Cemal'in ameliyat olmasına karar verildi. 13 Aralık 2019'da ameliyatı gerçekleşti, her şeyin çok iyi gittiğini öğrendik. Yoğun bakımdan sonra normal odaya alındı. Doktorumuz taburcu olmasına karar verdi. Cemal, taburcu olacağı gün saat 07.00 sıralarında lavaboda fenalaşıp bayıldı. Doktorları, Cemal'in kalbinin durduğunu söyledi. Acil ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen kalbi tekrar çalıştırılamadı. Yaklaşık 1 aydır da makineye bağlıydı. Sağlık Bakanlığı Kalp Bekleme Sırası'na yazıldı. İlk sırada beklemedeydik. Çok şükür o müjdeli haber geldi."

ANTALYA

12 Ocak 2020 Pazar

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