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Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı

DHA

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, The Land of Legends'ta hyper coaster'a (hızlı tren) bindi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, The Land of Legends'ta hyper coaster'a (hızlı tren) bindi.
Yarın sona erecek kamp öncesi Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'a gelen teknik direktör Ersun Yanal ve sarı-lacivertli futbolcular eğlence merkezi girişinde animasyon gösteri ekibi tarafından Fenerbahçe marşı eşliğinde karşılandı. Rixos Oteller Grubu ve The Land of Legends eğlence merkezinin yönetim kurulu üyeleri Fesih Tamince ile Akif Tamince de kafileyi karşıladı. Ardından eğlence merkezini gezen futbolcular, sonrasında ise hyper coaster'a bindi. Futbolcuların heyecanlı oldukları görülürken, Garry Rodrigues takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve bu yıl teknik heyet kadrosunda bulunan Volkan Demirel de futbolcularla birlikte hızlı trene bindi. Teknik direktör Ersun Yanal ise cep telefonuyla oyuncularının fotoğraflarını çekti.
Kaleci Altay Bayındır, ilk defa hızlı trene bindiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların ve teknik heyetin eğlence merkezinden görüntüleri
Futbolcuların hyper coaster'a binmesi
Hyper coaster'dan görüntüler
Teknik heyetten detaylar
Futbolculardan detaylar
Genel detaylar

ANTALYA

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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