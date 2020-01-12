Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya´da şampiyon

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya´da düzenlenen 15 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Club Megasaray Cup Series´te profesyonel kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Toprak zemindeki organizasyonun ilk iki turunda Rus, çeyrek finalde Hırvat, yarı finalde ise yine Rus rakibini yenerek geldiği finalde Zeynep Sönmez, Yunan raket Sapfo Sakellaridi ile kozlarını paylaştı. 17 yaşındaki genç sporcumuz yedi kez servis kırdığı , 2 saat 17 dakika süren mücadele sonunda korttan galip ayrıldı. Milli sporcumuz Yunan rakibini 6-3, 2-6, 6-3´lük setlerle 2-1 yenerek ilk kupasını Türkiye´de kaldırmanın sevincini yaşadı.



ANTALYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.