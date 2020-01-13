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(Özel) Çaykur Rizesporlu Talbi: Rizespor´da aile ortamı var

DHA

Çaykur Rizespor´un savunma oyuncusu Montassar Talbi, "Ligin ilk yarısında çok fazla puan kaybı yaşadık. Ligin 2´nci yarısında orta sıralar için mücadele edeceğiz" dedi.

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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