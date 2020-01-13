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Soner Aydoğdu: “Göztepe’de kalmak istiyorum” Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu: “Arda Turan için en ...

İHA

Kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de çok iyi bir ortam olduğunu ve burada kalmak istediğini söyleyen Soner, Başakşehir'de beraber oynadığı Arda Turan için de, "Kendisini çok seviyorum ve hakkında en iyisinin olmasını istiyorum" dedi. Soner'in röportajı sırasında gelen ve açıklama yapan Alpaslan Öztürk de Soner'le ilgili olarak, "Soner, Süper Lig'in en iyisi" ifadelerini kullandı.

Kiralık olarak forma giydiği Göztepe’de çok iyi bir ortam olduğunu ve burada kalmak istediğini söyleyen Soner, Başakşehir’de beraber oynadığı Arda Turan için de, “Kendisini çok seviyorum ve hakkında en iyisinin olmasını istiyorum” dedi. Soner’in röportajı sırasında gelen ve açıklama yapan Alpaslan Öztürk de Soner’le ilgili olarak, “Soner, Süper Lig’in en iyisi” ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in ilk yarısını 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da kamp yaparken, takımın başarılı oyuncularından Soner Aydoğdu da İhlas Haber Ajansı’na samimi açıklamalarda bulundu. İlk yarı değerlendirmesi yaparak sözlerine başlayan Soner, “İlk yarı sezona iyi başlayamadık. Sonradan hem biz toparladık hem de takım oyunu olarak toparladık. Bu da skorlara iyi yansıdı. Daha iyi de bitirebilirdik ama 23 puan da fena bir puan değil. Devre arasında iyi bir kamp dönemi geçiyor. İyi çalışıyoruz. Oyunu geliştirme açısından, eksiklerimizi kapatma açısından iyi bir kamp geçiyor. Biz İzmir’de toplandık. İlk maçımız Antalya ile olduğu için biraz daha uzun süre buradayız. Artık bütün hazırlıklarımız kupa ve lige dönük olacak. Burada çok güzel bir ortam var. Devre arası kamplarını ben çok seviyorum. Arkadaşlık, ortam, antrenman ve çalışma isteği de çok güzel. Devre arası kamplarında en önemli konu sakatsız bir dönem geçirilmesi. Bir tek Alpaslan’ın bir sakatlığı var ve o da en kısa sürede takıma katılacaktır” diye konuştu.

Alpaslan Öztürk: “Süper’in en yeteneklisi Soner”
Soner’in röportajı sırasında kadraja giren Halil Akbunar, “İntikam soğuk yenen yemektir” diyerek röportajı sabote ettiğini belirtirken, “Soner tek kelimeyle adamdır” dedi. Halil’in ardından konuşan Alpaslan Öztürk de, “Soner Aydoğdu, Türkiye’nin, Süper Lig’in gördüğü en yetenekli, en beyefendi, kişiliği ve futbolculuğuyla öne çıkan isimlerden birisi. Biz de çok mutluyuz bizimle olmasından dolayı. Kendisine de teşekkür etmek istiyorum, karakteri ve futboluyla bize çok şey kattığı için” diyerek Soner’le ilgili düşüncelerini aktardı.
Göztepe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Soner Aydoğdu ise, “Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kardeşlerimizle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Burada çok güzel bir ortamımız var. Onlar beni, ben de onları çok seviyorum. Güzel bir ortamımız var ve bu da sahaya yansıyor” diyerek takım arkadaşlarının söylediklerine karşılık verdi.

“Göztepe’de kalmak isterim”
Yaşanan hoca değişikliğini değerlendirerek sözlerini sürdüren Soner, “Her hocamızın farklı sistemleri var. Tamer hoca farklı sistemde oynatıyordu, İlhan hoca farklı sistemde oynatıyordu. İlhan hoca biraz daha topla oynama isteğiyle futbol oynatıyor. Pas oyunu oynamak kolay değil. Ama bize özgüven veriyor. Bence en önemli faktör özgüven” dedi. Kiralık olarak forma giydiği Göztepe’de kalmak istediğini de söyleyen Soner Aydoğdu, “Kiralık olarak geldim buraya ve satın alma opsiyonu Göztepe’de. Burada kalmak isterim, çok mutluyum. Hem oynuyorum hem de takıma katkı vermek istiyorum. Ortam da çok güzel. Onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ama tabii ki şartların uyuşması lazım. Satın alma opsiyonu Göztepe’de, ben burada mutluyum ve kalmak isterim. İzmir çok güzel bir şehir, İstanbul da çok güzel. Herkes İstanbul’un kalabalığını ve gürültüsünü biliyor ama İstanbul çok kaliteli bir şehir. Ama İzmir de çok güzel, havası çok güzel. İzmir’i çok seviyorum. Ben Ankaralıyım. Çocukluk arkadaşlarım, ailem, eşim, dostum Ankara’da. Bu ortamım İzmir’de olursa ben İzmir’den dışarıya adım atmam. İstanbul’a gider gezerim, tadını çıkarırım ama İzmir’de yaşarım” diyerek Göztepe’de futbola devam etmek istediğini söyledi.

“Yeni stadı sabırsızlıkla bekliyoruz”
Göztepe’nin Beşiktaş maçıyla birlikte açılışını yapacağı yeni statla ilgili de konuşan Soner, “Çok heyecanlıyız. Ben kampa gelmeden önce stadı ziyaret ettim. Çok güzel bir stat oldu. Sabırsızlıkla bekliyorum. Orada çok güzel bir ambiyans, önemli bir ortam olacak. Taraftarlarımız da uzun zamandır bekliyor. Son 16 gün falan diyoruz ama önce bizim Antalya maçımız var. Bu maçla güzel bir sezon başlangıcı yapmak istiyoruz. Ondan sonraki hafta stadın açılışında her şeyimizle Beşiktaş maçına odaklanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Antalyaspor’un başına eski hocaları Tamer Tuna’nın geçmesiyle ilgili de Soner Aydoğdu, “Antalya’nın başına Tamer hoca geçti. Lig oynayacağız, kupa oynayacağız. Üst üste 3 maç oynayacağız Antalyaspor’la. O bizi tanıyor, biz onu tanıyoruz. İnşallah biz galip geliriz” ifadelerini kullandı.

“Arda Turan için en iyisini isterim”
Göztepe’ye gelmesinin ardından bonservisinin bulunduğu Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk’la bir görüşmesi olmadığını ifade eden Soner Aydoğdu, “Göztepe’ye geldikten sonra Okan Buruk’la bir görüşmem olmadı. Okan hoca benim çok sevdiğim birisi. Akhisar’da beraberdik ve önemli başarılara imza attık, Türkiye Kupası’nı kazandık beraber. Ayrılırken biraz sohbet ettik ama buraya geldikten sonra bir görüşmemiz olmadı. Ben buranın kiralık oyuncusuyum ve bütün odak noktam şu anda Göztepe. O yüzden başka bir şey düşünmüyorum” dedi.
Başakşehir’de beraber oynadığı Arda Turan hakkında da konuşan Soner, “Arda Turan çok sevdiğim, çok kaliteli bir insan. Sözleşme feshinden sonra mesaj attım kendisine. Ben çok seviyorum onu. Türkiye’nin yetiştirdiği ender futbolculardan birisi. Hem futbol olarak kaliteli hem de insani olarak çok kaliteli. Kendisini yakından tanıdığım için çok mutluyum. İnşallah onun için her şey gönlünce olur, hayırlısı ne ise olsun” açıklamasını yaptı.

“Bir an önce lig başlasa da, taraftarımıza kavuşsak”
Son olarak Göztepe taraftarıyla ilgili konuşan başarılı futbolcu, “Taraftarımız çok inanılmaz. Çok büyük etkileri var. Deplasman maçlarında da her yere geliyorlar. Geçende Sivasspor maçı vardı, oralara kadar geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Onlardaki bağ çok farklı. Hepsine teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Biz de sahada futbol oynayarak, en iyisini yaparak her maçta galip gelerek onlara hediye etmek istiyoruz. Onlar iyi ve kötü günümüzde hep yanımızdalar. Biz de sahada elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ben liglerin başlaması için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız inanılmaz ve bizim için itici güç. O yüzden lig bir an önce başlasa da biz onlara onlar da bize kavuşsa” diyerek sözlerini tamamladı.

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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