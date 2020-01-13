Kepez'de galibiyet sevinci

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Kepez Belediyespor U19 Takımı, Karayolları Tesislerinde Yolspor ile karşı karşıya geldi. Kepez Belediyespor mücadeleyi 61 kazandı.

Kepez Belediyespor U19 Futbol Takımı, sezonun ikinci yarı ilk maçını Yolspor ile yaptı. Karayolları Tesislerindeki karşılaşmayı Kepez Belediyespor U19 Futbol Takımı, 61’lik üstünlükle kazandı. Kepez Belediyespor’un golleri Fatih Timur Polat, Hakan Gümüş , Ali Eren Yıldırım, Emir Can Keskin ve Samet Ulusoy’dan geldi. Karşılaşmada Fatih Timur Polat topu 2 kez kaleye gönderen futbolcu oldu. Kepez Belediyespor Kulübü U19 Antrenörü Emin Pehlivan yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısının ilk maçında futbolcuların ortaya koydukları performanstan dolayı mutlu olduklarını, U19 Liginde mücadelelerine emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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