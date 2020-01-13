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Uğur Demirok: "Kadro dışı kalınca psikolojik olarak etkilendim" Konyasporlu futbolcu Uğur ...

İHA

Konyaspor'da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan Uğur Demirok, kadro dışı kaldığında durumdan dolayı psikolojik olarak etkilendiğini söyledi. Uğur, affedilerek takıma dönmesinin ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile herhangi bir şey konuşmadıklarını da sözlerine ekledi.

Uğur Demirok: "Kadro dışı kalınca psikolojik olarak etkilendim" Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok: "Aykut hocayla hiçbir şey konuşmadık"

Konyaspor’da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan Uğur Demirok, kadro dışı kaldığında durumdan dolayı psikolojik olarak etkilendiğini söyledi. Uğur, affedilerek takıma dönmesinin ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile herhangi bir şey konuşmadıklarını da sözlerine ekledi.
Konyaspor, Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürdü. Ligin ilk devresinde kadro dışı kalan ve forma giyemeyen Uğur Demirok, affedilip takıma döndükten sonraki ilk röportajını İhlas Haber Ajansı'na verdi.

"Konyaspor hak etmediği bir konumda"
Konyaspor’un ilk yarı performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Demirok, "Konyaspor iyi bir başlangıç yaptı. Malatya maçında işler tersine döndü ondan sonra aşağı doğru bir ivme oldu. Sonrası da kötü oldu. Takımın şu anda hiç hak etmediği bir konumda olduğunu biliyoruz. Futbolda bu inişler çıkışlar oluyor. Şimdi kamptayız, ikinci yarı iyi başlayıp Konyaspor’u bulunduğu konumdan bir an önce yukarı çıkarma hedefimiz var. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Buna yatkın bir takımımız var. Çünkü sezon başında iyi başlayan bir takım, 12 maçta aşağı giden bir ivme var. Bunun ikinci yarıda tekrardan yukarı çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Formumu korudum"
Kadro dışı sürecinde yaptığı çalışmalarla formunu koruduğunu da sözlerine ekleyen Uğur Demirok, "Sonuçta profesyonel insanlarız, bu işten para kazanıyoruz. Sözleşmem de devam ediyordu, Konyaspor’un futbolcusuydum. Zaten Aykut hocanın yardımcısı Alper hoca ile birebir çalışıyordum. Alper hocanın bana çok faydası oldu formumu korumamda. Bugün de kampta onu hissediyorum. Tabii ki maç oynamamanın verdiği ufak tefek şeyler var ama bunu en az hasarla atlattığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takımın içinde nasıl bir hava olduğundan da bahseden tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:
"Takım içinde hava iyi. Sezon sonunda koyduğumuz hedefimiz, bir an önce Konyaspor’u bu bulunduğu konumdan çıkarmak. Çünkü bize yakışmayan bir yerde şu anda. En üst seviyede bitirmek istiyoruz."

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım"
Uğur Demirok, arkadaşlarından ayrı kaldığı dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Tabii ki olumsuz bir durum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Psikolojik olarak da etkileniyorsun. Ama kulüple hiçbir sorun yaşamadım. Bir sorunum yoktu zaten. Karşılıklı iyi şeyler yaparak geçirdik. Sadece biraz psikolojik faktörü etkili oluyor. Sonuçta takımın sözleşmeli oyuncusuyum ve dışarıdaydım. Takımı hep takip ettim, maçlara da gittim zaten. Onları sahada görüp sen dışarıda olunca biraz psikolojik olarak etkileniyorsun ister istemez. Ama dediğim gibi Rabbim yine yüzümüze güldü, affedildim. Devam ediyorum yine Konyaspor çatısı altında. Ben her zaman sahada elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. O psikolojiyi de geride bıraktım. Yeni bir sayfa açma niyeti oldu. İnşallah ikinci yarı hayırlı olur benim için."

"Aykut hocayla bir şey konuşmadık"
Affedildikten sonra Teknik Direktör Aykut Kocaman ile herhangi bir konuşma gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine ilişkin gelen bir soruya ise Demirok, şöyle cevap verdi:
"Bir şey konuşmadık. Ayrılınca da konuşmadık zaten, geri dönüşümde de hiçbir şey konuşmadık. Sadece ‘merhaba hoşgedin’, ‘merhaba hocam’. Daha önce Aykut hoca ile çalışmış olduğum bir 6 ay var. O beni biliyor, ben de onu biliyorum. Kadro dışından ziyade uzun süre sakatlıktan sonra geri dönermiş gibi oldu. Hiçbir şey konuşmadık ekstra."

"Elimden gelenin fazlasını vermeye çalışan bir insanım”
Kadro dışı kalıp geri döndükten sonra önemli performanslar ortaya koyan birçok ismin olduğunun hatırlatılması üzerine Uğur, “Kadro dışı kalıp gelerek direkt oynayan, sözleşmesini uzatan, hoca olan örnekler var. Ben de şimdi geri döndüm. Sahada bulunduğum sürece elimden gelenin fazlasını vermeye çalışan bir insanım. Herkes bunu biliyor, görüyor zaten. İyi oyun olur, kötü oyun olur ama kötü mücadele olmaz. Ben en azından mücadelemi vermeye çalışıyorum. Önümüzdeki süreç bunu gösterecek. 34 aylık bir maç oynamama süresi oldu. Sakatlıksız geçirmek benim için en önemli şey. Onun dışına 12 maçın ardından tempoyu yakaladıktan sonra kendiliğinden ilerliyor zaten" diye konuştu.

"Bir tane Konyaspor var"
Son olarak Konyaspor taraftarına da seslenen 31 yaşındaki oyuncu, "Bugüne kadar zaten çok destek verip ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Bundan sonra da yapacaklarından hiç şüphemiz yok. Çünkü bir tane Konyaspor var. Onların desteği olmadan biz bu kötü durumdan çıkmayı başaramayız. Biraz daha sabırla ve sevgiyle bizi desteklesinler. Bizim de gerekli mücadeleyi verip bir an önce Konyaspor’u bulunduğu yerden çıkarmaya çalışacağımızın sözünü buradan veriyorum" dedi.

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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