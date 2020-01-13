‘Eyvah! Ringde Babam Var’ etkinliğinde babalar çocuklarıyla ringe çıktı

Kepez Belediyesi Spor Okulları, tekvando eğitimi alan çocukları babalarıyla ringe çıkardı. ‘Eyvah! Ringde Babam Var’ etkinliğinde babalar çocuklarıyla ter dökerken, annelerde fotoğraf kareleri ile anı ölümsüzleştirdi.

Tekvando sporuna erken yaşlarda başlanmasının çocukların ve dolayısıyla ailelerin olumlu gelişmeler yaşayacağını göstermek için Kepez Belediyesi, spor okullarında tekvando eğitimi alan çocukları babalarıyla antrenmanda bir araya getirdi. ‘Eyvah! Ringde Babam Var’ etkinliğiyle tekvando eğitimi alan 320 sporcu babalarıyla ringe çıktı. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe katılan 618 yaş grubundaki çocuklar babaları ile kıyasıya mücadele etti. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte babalar çocuklarıyla ter dökerken, annelerde fotoğraf kareleri ile anı ölümsüzleştirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de ‘Eyvah! Ringde Babam Var’ etkinliğine katılarak, ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri keyifli ana ortak oldu. İnsanların aileleri ile geçirdikleri zamanın en değerli an olduğuna dikkati çeken Başkan Tütüncü, “Bugün çok güzel bir organizasyonda daha bir aradayız. Sevgili çocuklarımız burada çok değerli hocalarımızla çok güzel vakit geçiriyorlar. Hayatta en önemli şey aile olarak çocuklarımızla vakit geçirebilmek. Biz istedik ki burada, bu programlarla sevgili ailelerimiz evlatlarıyla gurur duysunlar. Aile olma bilincimize de bir katkı sağlayalım istedik. Onlara pırıl pırıl bir gelecek diliyoruz. En çok ihtiyaç duydukları şey aile ilgisi ve sevgisidir, biz onların her birini kendi çocuğumuz gibi gördük ve kocaman bir aile olduk. Aile saadetimiz yuvalarınızdan hiç eksik olmasın" dedi.

‘Eyvah! Ringde Babam Var’ etkinliği ile çocuklar aileleri ile keyifli saatler geçirdi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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