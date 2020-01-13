Demir Lady'ler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor Eldivenleri giyip Konyaaltı Sahili'ni mekan tuttular Kumla kaplı sahilde kondüsyon depolayan 5 kız öğrencinin hedefi milli takım

Antalya Boks Spor Kulübü antrenörü milli boksör Hasan Altıntaş, aralarında kendi kızının da bulunduğu 5 kız sporcuyu Kick Boks şampiyonalarına hazırlıyor.

Yaşları 12 ile 17 arasında değişen kız öğrencilerle sadece salonda antrenman yapmayan Hasan Altıntaş, sporcularını kumla kaplı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde toplayarak çalıştırıyor. İlk olarak sahilde koşu yapan sporcular, ısınma hareketlerinin ardından, eldivenlerini giyerek gölge boksu yapıyor. Teknik ve taktik ağırlı çalışmaların ardından sporcular, güç depolamayı da ihmal etmiyor.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Kick Boks il şampiyonalarına hazırlandıklarını ifade eden Altıntaş, sporcuların enerjilerinin yüksek olması için sahilde toplandıklarını kaydetti. Altıntaş, “En iyi şekilde çocuklarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Sahil, temiz hava, deniz, kum ve güneş her şey çok güzel. Hem kondisyon çalıştık, hem de sporculara moral motivasyon oldu. Burada vatandaşların da desteğini alıyoruz. Sporcularımız için güzel motive oluyor” dedi.



"Biz de torpil yok"

Sporcuların henüz ulusal ve uluslararası şampiyonluk elde edemediğini söyleyen Altıntaş, “Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu ardından da milli takım. Şu an için bütün hedefler ona kilitlendi. Türkiye şampiyonluğunda ilk 2’ye girip milli takıma gitmek istiyoruz” diye konuştu.

Kızı Halil Altıntaş’ın da 5 sporcunun arasında yer aldığını kaydeden Hasan Altıntaş, “Onu da hazırlıyorum. Diğer öğrencilerden asla ayırmıyorum. Biz de torpil yok. Hepsi bizim evlatlarımız. Kick Boks aslında şiddet sporu gibi gözükse de asla öyle değil. Çok da merhametliyiz” ifadelerini kullandı.

3 senedir Kick Boks yapan 15 yaşındaki Rukiye Kaya, hedefinin Türk Bayrağı’nı uluslararası platformlarda temsil etmek olduğunu belirtti.



“Evde baba, antrenmanda hoca”

Antrenör Hasan Altıntaş’ın kızı 16 yaşındaki Hilal Altıntaş ise uzun yıllardır spor yaptığını dile getirdi. Sportif bir ailenin içinde büyüdüğünü söyleyen Altıntaş, “Ben de onlardan esinlenerek spora başladım. Aslında ilk boksla değil, jimnastikle başladım. Ardından boksa ilerledim. Bu alanda uluslararası hedefim var. Babam çalıştırıyor bizi. Antrenmanda hocam, evde babam. Herkese aynı davranıyor, bana da. Baba demiyorum, hocam diyorum” şeklinde konuştu.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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