AK Parti İl Başkanı Taş'tan, Muratpaşa Belediyesi'nin arazi satışı açıklaması AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: "Bu konuda bizim ‘ret’ oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına ‘hayır’ oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. "Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanını ticari alana dönüştürerek satmasına yönelik meclis kararıyla ilgili "Bu konuda bizim ‘ret’ oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına ‘hayır’ oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler."dedi.

Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, büyükşehir belediye meclis üyeleri, il başkanlığında düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde önemli gelişmeler yaşandığını hatırlatan Taş, partilerinin ilkesel duruşu gereği meclise Muratpaşa Belediyesi’nin getirmiş olduğu karara gruplarıyla birlikte ‘hayır’ oyu verdiklerini söyledi.

Muratpaşa bölgesinde kamu arazisinin ticari alana çevrilip satışına ilişkin Muratpaşa Belediyesi’nin getirmiş olduğu kararı aktaran Ethem Taş, “ Bu karar 2 aydır gündemimizde, komisyonda görüştük, o gün de büyükşehir belediye meclis gündemine geldi. 9 kişilik imar komisyonu ekibi var Komisyondaki 3 üyemizle karara ret oyu kullandık. Bu konuda bizim ‘ret’ oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına ‘hayır’ oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler.” dedi.



"Kepez Belediyesi'ne de ret vermiştik"

Taş,2016 yılında Kepez Belediyesi’nde de kamu arazisinin ticaret alanına çevrilmesi kararına ret verdiklerini hatırlatarak,“ O dönemde hem Kepez, hem büyükşehirde grubumuz ‘hayır’ oyu kullandı. Kepez Belediye’mizde arsayla ilgili 11 milyon lira bir kamuya para ödemişti. Bunun bizde evrakları meclis kararları mevcut. Muratpaşa Belediyesi’ne aynı konuda ret oyu kullanıldığında şimdi birileri feryat figan ediyor. 2016 yılında büyükşehir ve Kepez Belediyesi bizdeyken aynı konudaki karara kamunun menfaati gereği ilkemiz gereği, tavrımızı mecliste net olarak gösterdik. Şimdi bu olay üzerinde şov , siyaset yapılma peşinde. Milletimizin derdini menfaatin düşünen yok. Bunun daha farklı örneğini Dokuma’da da verebiliriz. Dokuma alanı Dokuma Park aynı durumdaydı. Dokuma Park alanı bugün Kepez Belediyesi Meclisi’nin, partimizin duruşuyla bugün Antalya merkezdeki milletimizin rahat nefes aldığı vakit geçirdiği bir yer haline geldi.”dedi.



"2 milyar borç ne borcu"

Muratpaşa Belediyesi’nin kamusal alanı ticaret merkezi haline getirip satmaya çalıştığını dile getiren Taş, “ Bunun üzerinden de 2 milyar borç yüküyle karşı karşıya bırakıldık diyor. 2 milyar borç Türkiye’deki tüm belediyelerin borcu mudur, bu neyin rakamı, nasıl hesaplamış?. Belediyenin borçlarını, kamu alanlarını millete tahsis edilmiş yerleri ticari merkezler oluşturup, satarak borçlarını ödeyecekse belediye başkanlarımızın o makamlarda durmasına gerek yok. İlan reklam emlak vergisi gelirleri. Proje üretmeleri gerekiyor. Yaptıkları projelerle milletin önünü açmaları gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.



"Eleştiriler"

Muratpaşa Belediyesi’nin Beyaz Dünya’nın oradaki arazileri AVM ya da markete çevrildiğinin altını çizen Taş, “ Falez Parkı var halen hayata geçirememişsiniz. Muratpaşa Belediyesi, 1999 yılından beri CHP’de. Falez Parkı’nı hala hayata geçiremediler, mahkemelik problemli yerler var. Dokuma alanında da aynı problem vardı ama Kepez Belediye’si başkanı ev partimizin dik duruşu ve dirayetiyle çözüldü. Birilerine rant kazandırmak için işlem tesis etmeye gerek yok. 19 belediye başkanımızla görüşüyorum. HDP hariç tüm milletvekilleriyle görüşüyoruz. Duruşumuz şudur milletin menfaatine olacak her konuya, her kararda AK Parti grubu olarak hiç düşünmeden gözümüz kapalı imzamızı atarız, bunda kimsenin şüphesi olmasın.”diye konuştu.



"Kırcami'ye 'evet' dedik"

Kırcami’de milletin menfeatine olan karara hiç düşünmeden ‘evet’ dediklerini anımsatan Taş, “Bizim amacımız Kırcami’deki imar konusunun düzeltilmesi. Bu konuda şuan hem Muratpaşa Belediyesi hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu için bu konu CHP’nin sorumluluğundadır. Bu konuda biz milletimizin Antalya’mızın bu sorunu halletmek için Kırcami’yle ilgili gelecek karara anında evet deyip gönderiyoruz.”ifadelerine yer verdi.



"Sorunu çözemezler"

Belediye başkanlarının seçim döneminde belediyelerin borçlarını bildiğini aktaran Taş, “ Oradaki borç oradaki sıkıntılar aynı partinin sıkıntılarıdır. Süre gelen belediye başkanlarının sıkıntılarıdır. Kendi hatalarını kamu arazilerine ticari alana çevirerek, satarak bu sorunu çözemezler.”dedi.



"Böcek'e sorular"

Cuma günkü karara kendi partisinin yanında İYİ Parti’ninde ‘hayır’ dediğini vurgu yapan Ethem Taş, “Böcek, Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yönetemiyor musun? İttifakta aranızda bir çatlak mı var? Yerelde iktidardasınız aranızda bir problem mi var? Meclisi Millet İttifakı olarak yönetemiyor musunuz? Ey Muhittin Böcek CHP’ büyükşehirde karaya mı oturdu? Bunu merak ediyorum. Biz geçen dönemde AK Parti grubu olarak aldığımız tüm kararları net şekilde ya kabul ya ret şeklinde geçirdik.”dedi.



"İYİ Parti'ye teşekkür"

Kendi aralarında CHP ile İYİ Parti’nin sorun olduğunu ve anlaşamadıklarını görüyorum” diyen Taş, “ Bu aleni şekilde cuma günü ortaya çıktı. Bizim tavrımızda Antalya’nın menfaatine yanımızda duran diğer partiye teşekkür ediyorum. Denetim komisyonu seçildi. 2 AK Parti, 2 CHP, 1’de İYİ Parti’den arkadaşımız seçildi. Belediyenin ihalelerini ve diğer satışlarını denetleyecekler. İYİ Parti ve CHP’ye şunu teklif ediyorum. Büyükşehir meclisinde en yüksek oyu alan arkadaşımızı denetim komisyonu başkanı yapalım. En fazla oy alan meclisin güvendiği isme destek vermeye hazırız. Biz en fazla oy alan denetim komisyonuna seçilen diğer partiden de olsa arkadaşımızı desteklemeye hazırız.” ifadelerine yer verdi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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