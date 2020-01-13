AK Parti İl Başkanı Taş'tan, Muratpaşa Belediyesi'nin arazi satışı açıklaması AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: "Bu konuda bizim ‘ret’ oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına ‘hayır’ oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. "Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti İl Başkanı Taş'tan, Muratpaşa Belediyesi'nin arazi satışı açıklaması AK Parti Antalya İl ...

İHA

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanını ticari alana dönüştürerek satmasına yönelik meclis kararıyla ilgili "Bu konuda bizim 'ret' oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına 'hayır' oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler."dedi.

AK Parti İl Başkanı Taş'tan, Muratpaşa Belediyesi'nin arazi satışı açıklaması AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: "Bu konuda bizim ‘ret’ oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına ‘hayır’ oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. "Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanını ticari alana dönüştürerek satmasına yönelik meclis kararıyla ilgili "Bu konuda bizim ‘ret’ oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına ‘hayır’ oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler."dedi.
Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, büyükşehir belediye meclis üyeleri, il başkanlığında düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde önemli gelişmeler yaşandığını hatırlatan Taş, partilerinin ilkesel duruşu gereği meclise Muratpaşa Belediyesi’nin getirmiş olduğu karara gruplarıyla birlikte ‘hayır’ oyu verdiklerini söyledi.
Muratpaşa bölgesinde kamu arazisinin ticari alana çevrilip satışına ilişkin Muratpaşa Belediyesi’nin getirmiş olduğu kararı aktaran Ethem Taş, “ Bu karar 2 aydır gündemimizde, komisyonda görüştük, o gün de büyükşehir belediye meclis gündemine geldi. 9 kişilik imar komisyonu ekibi var Komisyondaki 3 üyemizle karara ret oyu kullandık. Bu konuda bizim ‘ret’ oyu kullanacağımız Antalya menfaati adına ‘hayır’ oyu kullanacağımız daha önceden belliydi. Buna rağmen birileri bu konuyu ısıtıp büyükşehir belediyesi meclis gündemine getirdiler.” dedi.

"Kepez Belediyesi'ne de ret vermiştik"
Taş,2016 yılında Kepez Belediyesi’nde de kamu arazisinin ticaret alanına çevrilmesi kararına ret verdiklerini hatırlatarak,“ O dönemde hem Kepez, hem büyükşehirde grubumuz ‘hayır’ oyu kullandı. Kepez Belediye’mizde arsayla ilgili 11 milyon lira bir kamuya para ödemişti. Bunun bizde evrakları meclis kararları mevcut. Muratpaşa Belediyesi’ne aynı konuda ret oyu kullanıldığında şimdi birileri feryat figan ediyor. 2016 yılında büyükşehir ve Kepez Belediyesi bizdeyken aynı konudaki karara kamunun menfaati gereği ilkemiz gereği, tavrımızı mecliste net olarak gösterdik. Şimdi bu olay üzerinde şov , siyaset yapılma peşinde. Milletimizin derdini menfaatin düşünen yok. Bunun daha farklı örneğini Dokuma’da da verebiliriz. Dokuma alanı Dokuma Park aynı durumdaydı. Dokuma Park alanı bugün Kepez Belediyesi Meclisi’nin, partimizin duruşuyla bugün Antalya merkezdeki milletimizin rahat nefes aldığı vakit geçirdiği bir yer haline geldi.”dedi.

"2 milyar borç ne borcu"
Muratpaşa Belediyesi’nin kamusal alanı ticaret merkezi haline getirip satmaya çalıştığını dile getiren Taş, “ Bunun üzerinden de 2 milyar borç yüküyle karşı karşıya bırakıldık diyor. 2 milyar borç Türkiye’deki tüm belediyelerin borcu mudur, bu neyin rakamı, nasıl hesaplamış?. Belediyenin borçlarını, kamu alanlarını millete tahsis edilmiş yerleri ticari merkezler oluşturup, satarak borçlarını ödeyecekse belediye başkanlarımızın o makamlarda durmasına gerek yok. İlan reklam emlak vergisi gelirleri. Proje üretmeleri gerekiyor. Yaptıkları projelerle milletin önünü açmaları gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

"Eleştiriler"
Muratpaşa Belediyesi’nin Beyaz Dünya’nın oradaki arazileri AVM ya da markete çevrildiğinin altını çizen Taş, “ Falez Parkı var halen hayata geçirememişsiniz. Muratpaşa Belediyesi, 1999 yılından beri CHP’de. Falez Parkı’nı hala hayata geçiremediler, mahkemelik problemli yerler var. Dokuma alanında da aynı problem vardı ama Kepez Belediye’si başkanı ev partimizin dik duruşu ve dirayetiyle çözüldü. Birilerine rant kazandırmak için işlem tesis etmeye gerek yok. 19 belediye başkanımızla görüşüyorum. HDP hariç tüm milletvekilleriyle görüşüyoruz. Duruşumuz şudur milletin menfaatine olacak her konuya, her kararda AK Parti grubu olarak hiç düşünmeden gözümüz kapalı imzamızı atarız, bunda kimsenin şüphesi olmasın.”diye konuştu.

"Kırcami'ye 'evet' dedik"
Kırcami’de milletin menfeatine olan karara hiç düşünmeden ‘evet’ dediklerini anımsatan Taş, “Bizim amacımız Kırcami’deki imar konusunun düzeltilmesi. Bu konuda şuan hem Muratpaşa Belediyesi hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu için bu konu CHP’nin sorumluluğundadır. Bu konuda biz milletimizin Antalya’mızın bu sorunu halletmek için Kırcami’yle ilgili gelecek karara anında evet deyip gönderiyoruz.”ifadelerine yer verdi.

"Sorunu çözemezler"
Belediye başkanlarının seçim döneminde belediyelerin borçlarını bildiğini aktaran Taş, “ Oradaki borç oradaki sıkıntılar aynı partinin sıkıntılarıdır. Süre gelen belediye başkanlarının sıkıntılarıdır. Kendi hatalarını kamu arazilerine ticari alana çevirerek, satarak bu sorunu çözemezler.”dedi.

"Böcek'e sorular"
Cuma günkü karara kendi partisinin yanında İYİ Parti’ninde ‘hayır’ dediğini vurgu yapan Ethem Taş, “Böcek, Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yönetemiyor musun? İttifakta aranızda bir çatlak mı var? Yerelde iktidardasınız aranızda bir problem mi var? Meclisi Millet İttifakı olarak yönetemiyor musunuz? Ey Muhittin Böcek CHP’ büyükşehirde karaya mı oturdu? Bunu merak ediyorum. Biz geçen dönemde AK Parti grubu olarak aldığımız tüm kararları net şekilde ya kabul ya ret şeklinde geçirdik.”dedi.

"İYİ Parti'ye teşekkür"
Kendi aralarında CHP ile İYİ Parti’nin sorun olduğunu ve anlaşamadıklarını görüyorum” diyen Taş, “ Bu aleni şekilde cuma günü ortaya çıktı. Bizim tavrımızda Antalya’nın menfaatine yanımızda duran diğer partiye teşekkür ediyorum. Denetim komisyonu seçildi. 2 AK Parti, 2 CHP, 1’de İYİ Parti’den arkadaşımız seçildi. Belediyenin ihalelerini ve diğer satışlarını denetleyecekler. İYİ Parti ve CHP’ye şunu teklif ediyorum. Büyükşehir meclisinde en yüksek oyu alan arkadaşımızı denetim komisyonu başkanı yapalım. En fazla oy alan meclisin güvendiği isme destek vermeye hazırız. Biz en fazla oy alan denetim komisyonuna seçilen diğer partiden de olsa arkadaşımızı desteklemeye hazırız.” ifadelerine yer verdi.

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’in potada gururu oldular
YEREL HABERLER Büyükşehir’in potada gururu oldular
Antalyaspor galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Antalyaspor galibiyete odaklandı
Büyükşehir tarihi Kaleiçi’ni temizledi
YEREL HABERLER Büyükşehir tarihi Kaleiçi’ni temizledi
Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde
'Silahım olsaydı, ablamı vahşice öldürmek zorunda kalmazdım'
YEREL HABERLER 'Silahım olsaydı, ablamı vahşice öldürmek zorunda ...
Jandarma'dan akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı Havanın kararmasını bekleyip özel aparatlarla yol yapım şantiyelerindeki benzini çaldılar Akaryakıt hırsızlarına Jandarma'dan 'yol kapanı'
YEREL HABERLER Jandarma'dan akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 3 ...
Büyükşehir’den kırsalda yoğun mesai
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kırsalda yoğun mesai
6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER 6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri ...
Demir Lady'ler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor Eldivenleri giyip Konyaaltı Sahili'ni mekan tuttular Kumla kaplı sahilde kondüsyon depolayan 5 kız öğrencinin hedefi milli takım
YEREL HABERLER Demir Lady'ler Türkiye şampiyonasına ...
‘Eyvah! Ringde Babam Var’ etkinliğinde babalar çocuklarıyla ringe çıktı
YEREL HABERLER ‘Eyvah! Ringde Babam Var’ etkinliğinde babalar ...
Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı
Uğur Demirok: "Kadro dışı kalınca psikolojik olarak etkilendim" Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok: "Aykut hocayla hiçbir şey konuşmadık"
YEREL HABERLER Uğur Demirok: "Kadro dışı kalınca psikolojik olarak ...
Kahraman Türk subayı ve arkadaşları için yürüyüp, doğaya keklik bıraktılar
YEREL HABERLER Kahraman Türk subayı ve arkadaşları için yürüyüp, ...
(Özel haber) Mustapha Yatabare: "Türkiye’nin en iyi hücum ve defans hattı bizde" Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare: "Kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum"
YEREL HABERLER (Özel haber) Mustapha Yatabare: "Türkiye’nin en iyi ...
Kepez'de galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Kepez'de galibiyet sevinci
Soner Aydoğdu: “Göztepe’de kalmak istiyorum” Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu: “Arda Turan için en iyisini diliyorum” Alpaslan Öztürk: “Soner Aydoğdu, Süper Lig’in en iyisi”
YEREL HABERLER Soner Aydoğdu: “Göztepe’de kalmak ...
Cami bahçesinde uyuşturucu satışına 12,5 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Cami bahçesinde uyuşturucu satışına 12,5 yıl hapis ...
(ÖZEL) Güray Vural: Takımın Fenerbahçe karşısında taraftara ihtiyacı var
YEREL HABERLER (ÖZEL) Güray Vural: Takımın Fenerbahçe karşısında ...
'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı Sevgilisiyle korku evine giren kadın hayatının sürprizini yaşadı Gözleri bağlı olarak salona getirilen kadın, gözlerini açınca karşısında elinde yüzükle sevgilisini buldu
YEREL HABERLER 'Son duanı et' deyip evlenme teklifi ...
Kaş’ta ‘Topçu Yolu Yürüyüşü’ 150 keklik kahramanlar anısına doğayla buluşturuldu Mustafa Ertuğrul’un üç bataryasını katırlarla taşıdığı yolda tarih yeniden yaşandı
YEREL HABERLER Kaş’ta ‘Topçu Yolu Yürüyüşü’ 150 keklik kahramanlar ...
(Özel) Çaykur Rizesporlu Talbi: Rizespor´da aile ortamı var
YEREL HABERLER (Özel) Çaykur Rizesporlu Talbi: Rizespor´da aile ...
Camide uyuşturucu baskınına 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezası Keneviri otelde yetiştirip cami avlusunda sattı Duruşmada ağlayan sanık: "5 yaşında çocuğum var"
YEREL HABERLER Camide uyuşturucu baskınına 12 yıl hapis ve 25 bin ...
Akdeniz'in doğal arıtma fabrikaları: Kaya midyeleri
YEREL HABERLER Akdeniz'in doğal arıtma fabrikaları: Kaya midyeleri
Ali Koç: Sempatik olmak, tribünlere şirin görünmek bir başkanlık yöntemi ama fazla uzun sürmez
YEREL HABERLER Ali Koç: Sempatik olmak, tribünlere şirin görünmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X