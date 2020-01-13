Büyükşehir’in potada gururu oldular

Türkiye Basketbol Federasyonu U16 Kızlar Yerel Lig’de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik Spor Kulübü büyük bir başarıya imza atarak namağlup şampiyon oldu.

ASAT Spor Kız Basketbol Takımı 2019 2020 Antalya Basketbol Yerel Ligi’nde U16 Kızlar kategorisinde il şampiyonluğunu ilan etti. Son dört yılın yenilgisiz şampiyonu olan ASAT Spor U16 Kız Basketbol Takımı bu yıl da çıktığı 13 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tüm maçlarını kazandı. İl birinciliğini kazanan yenilmez armada böylece Samsun’da düzenlenecek olan TBF Türkiye Yarı Finallerinde Antalya’yı ve Büyükşehir Belediyesi’ni temsil etmeye hak kazandı. 2016 2017 sezonunda da U13 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye dördüncüsü olan takımın hedefi bu kez Türkiye Şampiyonu olmak.

10 Bin Kişilik Spor Salonunda PlayOff’ mücadelesinde yarı final ve finale kalan son dört takıma düzenlenen törenle madalyaları verildi. ASAT Spor U16 Kız Basketbol Takımı da alkışlar arasında birincilik kupasını Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Polat’tan aldı. Oyuncuları ve teknik ekibi tek tek tebrik eden Ali Polat, kızlardan Türkiye Şampiyonluğu sözünü aldı. Tören sonrası oyuncular aileleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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