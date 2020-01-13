30 özel sağlık kurumuna 162 bin 24 TL tutarında idari para cezası uygulandı 2019 yılında Antalya'da özel sağlık kuruluşlarına bin 378 denetim gerçekleştirildi 35 mesul müdür, 1 hastane uyarıldı, 1 faaliyet durdurma cezası uygulandı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde faaliyet gösteren 992 özel sağlık kuruluşuna geçtiğimiz yıl bin 378 rutin denetim gerçekleştirdi. Rutin denetimler haricinde, olağanüstü denetimlerle de özel sağlık kuruluşlarının faaliyetleri mevzuata göre değerlendirildi. 2019 yılı içinde tespit edilen eksikliklerle ilgili toplam 162 bin 24 TL tutarında 30 idari para cezası uygulanırken, 35 mesul müdür, 1 hastane uyarısı yapıldı ve 1 faaliyet durdurma cezası uygulandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hünür, 29 adet özel hastane, 20 özel tıp merkezi, 19 özel poliklinik, 289 muayenehane, 3 özel ağız diş sağlığı merkezi, 145 ağız diş sağlığı polikliniği, 487 ağız diş sağlığı muayenehanesi olmak üzere toplam 992 özel sağlık kuruluşu bulunan Antalya'da denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Özel sağlık kuruluşları yatak sayısı, yoğun bakım, özellikli birimler gibi faktörleri ile Antalya'nın sağlık yükünün önemli bir kısmını üstlendiğini hatırlatan Dr. Ünal Hünür, özel hastanelerin toplam yatak sayısının 2 bin 445 olduğunu ve kentteki tüm yatak sayısının yaklaşık 1/3’ünü oluşturduğu bilgisini paylaştı. İl Sağlık Müdürü Hünür ayrıca toplam 715 adet erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı ile de sektörde önemli bir yer kaplayan özel sağlık kurumlarının sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında da sektörün önemli bir ayağını oluşturduğunu kaydetti.



2019'da bin 378 rutin denetim, 162 bin TL para cezası

2019 yılı içinde tüm özel sağlık kuruluşlarına denetim ekipleri tarafından Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde toplam bin 378 adet rutin denetim yapıldığı bilgisini veren Hünür, "Müdürlüğümüze 2019 yılı içinde SABİM, CİMER ya da dilekçe yolu ile özellikle ücretlendirme, hasta sevki ve reklam tanıtım konularında özel sağlık kuruluşları ile ilgili şikayetler olmuştur. Rutin denetimlerimiz haricinde, olağanüstü denetimlerle de özel sağlık kuruluşlarının faaliyetleri mevzuata göre değerlendirilmiştir. 2019 yılı içinde tespit edilen eksikliklerle ilgili toplam 162 bin 24 TL tutarında 30 idari para cezası, 35 mesul müdür uyarısı, 1 hastane uyarısı ve 1 faaliyet durdurma cezası uygulanmıştır. Bunların yanı sıra yetkisiz sağlık hizmeti verilen yerlere de birçok denetim düzenlenmiş, yetkisiz sağlık hizmeti verdiği tespit edilenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, durumuna göre ilgili belediyeye bildirilmiş veya mühürleme işlemi yapılmıştır" dedi.



"Yetkili kurum ve kuruluşlar ile kişilerden sağlık hizmeti alın"

Vatandaşları bir yerden sağlık hizmeti alırken bu yerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı olup olmadığına, çalışanların ise yetkili kişiler olmasına dikkat etmeleri konusunda uyaran Dr. Hünür, "Aksi halde bazen dönüşü olmayan zararlar ile karşılaşabiliyorlar. Şüpheli görülen iş yeri ya da kişileri bize bildirsinler. Yıl boyunca denetim ekiplerimiz üstün bir çaba ile özel sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşları yerinde ziyaret edip hizmet süreçlerini değerlendiriyorlar" diye konuştu.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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