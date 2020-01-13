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Sarı Zeybek THM Korosu huzurevi sakinleri için sahne aldı

İHA

Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, "Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri"yle, huzurevi sakinleri için sahne aldı.

Sarı Zeybek THM Korosu huzurevi sakinleri için sahne aldı

Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri”yle, huzurevi sakinleri için sahne aldı.
Antalya’da hizmet veren Antalya Huzurevi, Doğan Güneş Huzurevi, Emir Çalıkuşu Huzurevi, Fethi Bayçın Huzurevi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri, Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri”yle gönüllerince eğlendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde sahne alan Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bağlamam var üç telli, Yağmur yağar siyahları efem ıslanır, Gül kuruttum, Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı, Gör beni dinle” gibi bir birinden değerli türküleri, huzurevlerinin bilgi çınarları için seslendirdi.
Konseri izleyen huzurevi sakinlerinden Vahdi Uçar, “Bizi düşündükleri için çok mutlu olduk. Böyle bir programa bizleri de davet ettikleri için çok sevindik. Bizler için bir anı. Hazırlayanlara ve bizleri buraya davet edenlere teşekkür ediyorum” dedi.
“Türk halk müziğini candan severiz” diyen Selahattin Bayık ise gençlik yıllarımızda geldiği bu tür konserlere artık gelemediklerini belirterek, kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti. “Buralara hiç gelmemiştim” diyen Türkan Coşkun ise ilk kez bir konser izlediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.
‘Odam Kireçtir Benim’ türküsünden bir dörtlük okuyan Kadir Kutlu, Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosunun konserini büyük keyifle izlediğini kaydetti.
Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı ise konuşmasında şunları kaydetti, “Konyaaltı Belediyesi bu konseri Özcan Demir’in şefliğinde sizlerle beraber yapmak istedik. Sizler bizlerin bilge çınarlarısınız. Sizlere baktığımda hayata dair her ne varsa, üzüntü, sevgi, coşku, heyecan, büyük bir tecrübe görüyorum. Sizler bizler için büyük bir tecrübesiniz. Sizlerin önderliğinde bilgeliğinde bu gün burada sizlerin karşısında konuşabildiğim için şahsım adına ben çok mutluyum. Ben bu konser için emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.” Konuşmasının ardından Mehmet Batı, Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu Şefi Özcan Demir’e çiçek takdim etti.
Ardından tüm hızıyla devam eden konserde, bilge çınarlar zaman zaman sahnede, zaman zaman ise koltukların da oynayıp, şarkılara eşlik etti.

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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