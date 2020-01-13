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Uysal’dan 'KOP' bulunan arsaların düzenlemesine ilişkin açıklama Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit ...

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa bölgesinde kamu ortaklık payı (KOP) bulunan arsaların düzenlenmesine ilişkin Cuma günü Büyükşehir Meclisi'ne getirdikleri teklifin hukuk dışı olmadığını söyledi. Uysal, "Boş duracağına, kamulaştırılamayan bu alanları imar planı değişmeden aynı amaçla özel kişilerin kullanabileceği bir düzenleme. Rant ve ticari söz konusu değildir.

Uysal’dan 'KOP' bulunan arsaların düzenlemesine ilişkin açıklama Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Boş duracağına, kamulaştırılamayan bu alanları imar planı değişmeden aynı amaçla özel kişilerin kullanabileceği bir düzenleme. " "Rant ve ticari söz konusu değildir" "Siyaset üstü olması gereken bir konuydu ama olmadı"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa bölgesinde kamu ortaklık payı (KOP) bulunan arsaların düzenlenmesine ilişkin Cuma günü Büyükşehir Meclisi'ne getirdikleri teklifin hukuk dışı olmadığını söyledi. Uysal, “Boş duracağına, kamulaştırılamayan bu alanları imar planı değişmeden aynı amaçla özel kişilerin kullanabileceği bir düzenleme. Rant ve ticari söz konusu değildir.
Başkan Ümit Uysal, cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylamaya sunulan ve AK Parti ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edilmeyen kamu ortaklık payı (KOP) bulunan arsalara yönelik belediye binası toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.
Muratpaşa’da 300’e yakın mezbelelik olarak değerlendirilen kop alanının düzenleme maddesiyle meclise geldiklerini anımsatan Uysal, düzenlemenin hukuk dışı olmadığını kaydetti. Antalya halkının iradesini yansıtmak istediklerini ve bunu da yasayı göz önünde tutarak bunu meclise taşıdıklarını ifade eden Uysal, kendilerine bu alanlar için imar değişikliğine yönelik belli bir müracaat olmadığını belirterek, “Belli arazi değil, bütün alanlara yönelik bir düzenleme söz konusu. Boş duracağına, kamulaştırılamayan bu alanları imar planı değişmeden aynı amaçla özel kişilerin kullanabileceği bir düzenleme. Rant ve ticari söz konusu değildir." dedi.

“Siyaset üstü olması gereken bir konuydu ama olmadı”
Muratpaşa Meclisi’nin aldığı kararın milletin menfaatinin var olduğuna işaret eden Uysal, kurum bütçelerinin kamu hizmeti yerine bu tür işlere gitmesinin çok zor olacağına vurguladı. Uysal, “Şehir içinde mezbelelik alanlar. Bütçeler bu kadar alanın kamulaştırmasını zorluyor. Yeni bir norm getirmiyoruz. Somut bir alanı bir vasıftan başka bir vasfa çevirmiyoruz. Mahkemelerde kendimizi daha güçlü savunabilmek için kamu yararı umarak yönetmelikte olanı meclise aktarılmasıydı. Bu hikayenin içinde rantla ilişkilendirilebilecek bir kısım var. Belli şahıslar, bu arazilerde vatandaşların paylarını yok pahasına satın alarak belediye kamulaştırma davaları açanlar var. Kamulaştırma davaları açıp trilyonlara belediyelerden almaya çalışanlar var. Bu kişilerin kararları etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Kendilerinin inanmadığı savunmalarla karşı çıkılıyor. Siyaset üstü olması gereken bir konuydu ama olmadı.” diye konuştu.

“986 futbol sahası kadar alan bu şekilde”
Daha önce aynı nitelikte kararları AK Partili Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Konyaaltı Belediye'nin aldığını söyleyen Uysal, "986 futbol sahası kadar alan bu şekilde. Yapmaya çalıştığımız, kamu yararına ve yönetmelikte olanın meclis kararına aktarılması söz konusudur. Somut bir müracaat söz konusu değil. Çok mülkiyetli yerler, mülkiyet birliği yok. Doğrudan rant ilişkilendirilecek yerler değildir. Milletin bütçesini hacizli kamulaştırma davalarıyla ütmeye çalışan kişiler bu meclis kararına sevinmiştir." ifadelerini kullandı.

“Paramızın yettiği kısmına düzenleme yapacağız”
Uysal sözlerini şöyle noktaladı: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ anlayışıyla açıklamalar yapılıyor. Milletin aleyhine oy kullanmanın telaşı ile bizim konuyla ilgisi olmadan açıklamalar yapılmış. Meclis öncesi AK Parti il başkanını arayıp bilgilendirdim, MHP grup sözcüsünü arayarak destek istedim. İYİ Parti il başkanını aradım ama ulaşamadım. Kamu yararı için farklı siyasi partilerin birbirini aramasını anlamayan paylaşımlar yapılmasını anlamıyorum. Bundan sonra izleyeceğimiz yol, belediye encümenin yıllık kamulaştırma planı çıkarma yetkisi var. Bunu encümenden talep edeceğim. Paramızın yettiği kısmına düzenleme yapacağız. Mülkiyet birliği sağlayanlar, plan vasfını değiştirmeden kendileri de kullanabilirler. 1 milyon 35 bin metrekarelik bir alan ne kadar ettiğini bilgisini kamuoyuna bırakıyoruz.”

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
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