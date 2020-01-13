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Ali Şafak Öztürk'ten, birlik ve beraberlik çağrısı Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Biz ...

İHA

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızıbeyazlı taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Bu önemli dönemde takımın bizden çok ihtiyacı olan sizlersiniz. Antalyaspor’un gerçek taraftarına ihtiyacı var. Ama gerçek desteğinize ihtiyacımız var. O bir mağlubiyette bitmeyecek, karamsarlığa kapılmayacak, düşsek de kalksa da beraber olacağımız desteğe" dedi.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, ilk yarının değerlendirmesi ve içinde bulundukları durumla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Öztürk, ‘İçimden geçenleri paylaşmak istedim’ başlığıyla verdiği mesajında, “Ahh sizi gidi bir avuç küçükler. Sağlık nedenlerimden dolayı bir süre ortalıkta gözükmedim diye ortamı boş bulup hemen çıktınız meydana. Erken başladınız yine. Dozajı aştınız yine. Ama anlıyorum, çünkü biliyorum ki özünüz bu. Niyetiniz bozuk, zekanız düşük, kibriniz fazla, çıkarlarınız var. Çok kolay biliyorum, köşenizden, televizyon programınızdan, sosyal medyanızdan sallamak. Bir avuç insan sizi takip etse de işler iyi gitmeyince sallayın, hep haklı çıkarsınız tabii. Ama yapmanız lazım, çünkü kapasiteniz bu. Siz busunuz değişmezsiniz, ondan takmıyorum. Sinek vızıltısı gibi gelir geçersiniz. Çünkü küçüksünüz. Ben mi? Beni hala tanıyamadınız mı? Ben Ali Şafak Öztürk’üm” şeklinde konuştu.

"Antalyaspor için buradayım"
Kim olduğunu bildiğini ve kendine güvendiğini bildiren Öztürk, “Bu ülkenin en fazla gelecek vadeden bireylerinden biriyim. Küçük beyninizle anlamasanız da laf atsanız da sürekli gezmem lazım, işim bu. Tarihi konserler, organizasyonlar yapıyorum. Çünkü işime, şehrime, ülkeme olan artılarının farkındayım. Nerede miyim! Her zamankinden daha kararlı ve hırslı bir şekilde, güvendiğim çalışma arkadaşlarım ile buradayım. Her yerde boy göstermesem de bazılarına hesap vermesem de kendi stilimle, doğrularımla, inançlarımla hep buradayım. Bu şehir için, Antalyaspor için buradayım. Sevsen de sevmesen de senin ‘sözde’ sevdanı şu anda ayakta tutan en önemli kişiyim. Senin başkanınım. Ama kırgın mıyım? Kırgınım. Arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, kardeşlerime kırgınım. Çünkü kolay etkilendiniz yukarıdaki o küçüklerden” diye konuştu.

"Kredi 23 ayda bitti mi"
“Ben, o İstanbul takımlarına meydan okuyan, görevi bırakırken 'taraftar’ deyince gözleri dolan, hakkınızı savunmak için her şeyi yapan AŞÖ’yüm” diyen Ali Şafak Öztürk, “Değişmedim. Biz Antalyasporuz, en baştan söyledim ve kalbime yazdım. Unuttunuz mu, yoksa önceki dönemleri? Menajerler tarafından yolunup iflasın eşiğine gelen, bazılarının elinde oyuncak olan, kamp parasını dahi ödeyemeyen o takımımızı unuttunuz mu? Peki benim geri gelmem için hepinizin yoğun çağrılarını? Başkan, düşeceksek de seninle düşelim demelerinizi? Sezon başında büyük, efsane başkandım. Peki ne oldu şimdi? Kredi 23 ayda bitti mi? Ne oldu biliyor musunuz, işler iyi gitmedi. Tabela yazmadı. Ama niye iyi gitmedi bir düşünelim?” ifadelerine yer verdi.

"Alıştık sığ döngüye"
Öztürk, açıklamalarını şöyle devam etti:
“Yöneticiler bilir, başarı gelince hatalar görünmez, gelmeyince de yaptığın doğrular bile hata gözükür. Belki hocamızın listesinin başında ısrarla istediği, scouting departmanımızın onayladığı, kariyerleri gayet iyi olan futbolcuları başarılı olur diye transfer ettiysek hata yaptık. Belki de çok sevdiğimiz ama psikolojik olarak ciddi şekilde yıpranmış hocamızın yerine, ortada ciddi başarılı hoca adayı bulunmayan ve bütçe düşmemiz zorunlu olan bir dönemde, gelecek vaat eden, beğendiğimiz bir hocayla yola devam ettiysek de belki hata yaptık. Fazla seçimimiz olmasa da bilinmeyen çok olsa da ne kadar iyi oynasanız da futbol şansı yanında olmasa da maçlar kazanılmayınca hata yapmış sayılırsınız futbolda. Parmak, işaret edecek yer arar. Alıştık bu sığ döngüye.”

"Aynaya bakmalısınız"
'Ama arkadaşlarım başka hatayı yapan kimler?' diye soran Öztürk, “Eğer yakından tanıdığınız, alınırken herkesin iyi transfer gözüyle baktığı, yeni transferinizi daha 5. haftadan ıslıklarsanız, gidip de 8. haftada, o haftaya kadar 11 puan toplamış, bir önceki hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmiş takımın hocasını küfürlerle istifaya davet ediyorsanız ve bu haftadan sonra galibiyetimiz yoksa siz de biraz aynaya bakmalısınız”dedi.
Öztürk, Antalyaspor Kulübü’nün kendisin için bir sevda, hatta bir hayat stili olduğunun altını çizdi.

"Kolay dönemden geçmiyoruz"
Türk futbolu ve Antalyaspor'un kolay dönemden geçmediğine değinen Ali Şafak Öztürk, “Biz ise Süper Lig’in en düşük bütçeli takımıyız. Tarihimize bakıyorum, kulübümüz en başarılı 5. ve en başarılı sezonlarından birini 7. benim bitirdiğim iki sezonda yaşamış. Önceleri her sene şampiyonluğa oynuyorduk da bizim mi haberimiz yoktu? Hedeflerimiz, düşlerimiz olsun ama orantılı olsun. Unutmayın, ben dahil herkesin başarılı gördüğü, uzun yıllar hizmet eden Sivasspor yönetimi yakın dönemde düştü ve çıktı, sonra düşme potasına yakınlaştı ama bu sezon tekrar başarı geldi. Futbol bu, matematik değil. Bin tane faktör var etkileyen” ifadelerini kullandı.
Yollarına devam edeceklerinin altını çizen Öztürk, geçen cuma günü tüm oyuncu borçlarını ödediklerini de kaydetti.

"Transferde de bütün sorumluluk bende"
“Her yere yazmanıza gerek yok, transfer de yapacağız” diyen Öztürk, “Yeni harcama limitleri, puansal ve mali durumumuzla normalde nitelikli oyuncu getirmek neredeyse imkansız ama yaparsak yine biz yapacağız. Bu yarı dönemle birlikte transferde de bütün sorumluluk bende. Sevabıyla, günahıyla. Adresi siz de ben de doğru bilelim artık. Şimdi yeni, çok inandığımız, yakın olduğumuz bir hocamız ve ekibi var. Uzun dönemdir kulüpte olan, başarı getiren, karakterli ve transferle desteklenecek bir oyuncu grubumuz var. Çok ciddi maddi ve manevi destek veren, Antalya sevdalısı bir yönetimimiz var. Hiç bir zorunluluğu ve hiç bir getirisi olmadığı halde Antalya şehri için verilen sözlere inanıp, bütün sıkıntılara karşı bedenini taşın altına koymuş bir Fikret Öztürk ve Öztürk ailesi var. En son da sizi çok seven Ali Şafak Öztürk adında bir başkanınız var. Yani biz buradayız!” dedi.

"Bütünleşip aile olduğumuzu hatırlayalım"
Başkan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ama arkadaşlarım, bu önemli dönemde takımın bizden çok ihtiyacı olan sizlersiniz. Antalyaspor’un gerçek taraftarına ihtiyacı var. Ama gerçek desteğinize ihtiyacımız var. O bir mağlubiyette bitmeyecek, karamsarlığa kapılmayacak, düşsek de kalksak da beraber olacağımız desteğe. Hatırlayın 20172018 sezonunu, mali sıkıntılar ve yönetime tepkilere rağmen takımın ligde kalmasının en büyük nedeninin taraftarla, oyuncuların ve teknik kadronun bütünleşmesi olduğunu hatırlayın. Sizdiniz o takımı ayakta tutan. Artık bütünleşip bir aile olduğumuzu hatırlayalım. Eğer biz bir aileysek ve bu ailenin babası, başkan olarak bensem, sizden isteğim şu olur; ailenizi o küçüklere karşı koruyun.”

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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