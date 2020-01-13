Yüzüne saplanan demir çubukla hastaneye getirilen Emre, taburcu olmaya hazırlanıyor Hastaneye geldiğinde tanınmaz halde olan genç, sağlığına kavuşuyor AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Emre Gündoğan'ın herhangi bir sıkıntısı yok, konuşup, yiyip içebiliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yüzüne saplanan demir çubuk, hastanede itfaiye ekipleri ile plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve normal servise alındığı bildirildi.

Alanya ilçesinde, 1 Ocak gecesi meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Emre Gündoğan'ın yüzüne bariyerin demir çubuğu saplandı. Ağır yaralanan genç, Alanya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğun büyüklüğü nedeniyle itfaiye ekiplerinden destek istedi. Operasyona katılan itfaiye ekibi, Emre Gündoğan'ın yüzündeki demirin dışta kalan bölümünü kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hasarlı bölgesi onarılan gencin, beyinle ilgili sorunları olabilme ihtimali üzerine yoğun bakımda tedavisine devam ediliyordu.

"Konuşup, yemek yiyebiliyor"

Prof. Dr. Özlenen Özkan, geçen Cuma günü itibariyle Emre Emre Gündoğan'ı servise aldıklarını bildirdi.

Gündoğan’ın herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getiren Prof.Dr. Özkan, “Konuşabiliyor, yiyip,içebiliyor. Kısa süre içinde taburu etmeyi planlıyoruz. Gözüyle ilgili bir değerlendirme yapılacak” dedi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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