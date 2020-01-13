Rauf Denktaş Muratpaşa’da anıldı

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı 8’inci ölüm yıldönümünde KKTC Antalya Başkonsolosluğunun da katıldığı programla Muratpaşa Belediyesi tarafından anıldı. Anma kapsamında Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı’nda bulunan anıta çelenk sunuldu.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Antalya İl Başkanlığı, Türk Ocakları Antalya Şubesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Ofisi’nin de katılımıyla KKTC’nin özgürlük mücadelesinin simge ismi kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 8’nci yıl dönümünde anıtı başında andı. Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı’nda bulunan anıta çelenk sunulurken anma programında konuşan ve aynı zamanda Lefkoşa doğumlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Dr. Fazıl Küçük ve büyük önder Rauf Dentaş’ın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarını, emeklerini dinleyerek büyüdüğünü söyledi. Kansu, “Bu iki büyük liderin bağımsız ve fedakarlıkla büyütüp geliştirdiği Kıbrıs Türkü olmanın onurunu yaşıyoruz. Biz bugün buradaysak onların sayesindedir” dedi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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