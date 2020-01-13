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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ebe ve hemşirelere sağlık semineri

İHA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Kutay ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş, Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Ebe ve hemşirelere sağlık semineri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Kutay ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş, Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
OFM Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Kutay ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş, Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyesi ebe ve hemşireler; "Çocuk Sağlığı, Aşının Önemi ve Jinekolojik Hastalıklar" hakkında detaylı bilgiler aldı. Toplantıda ilk sözü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş aldı. Gebelikte en sık yaşanan sorunun kan uyuşmazlığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Metin Güldaş, ebe hemşirelere teknik bilgiler anlattı. Op. Dr. Metin Güldaş, “Hastalarımız gebe kalmadan önce mutlaka bazı testleri yaptırmaları gerekiyor. Bu testlerin içerisinde en önemli olanı kan grubu tespitidir. Sağlık merkezlerinde ve aile hekimlerinde bu testler yapılabilir. Kan uyuşmazlığında annenin kan grubunun negatif, babanın ise pozitiftir. Gebe kaldıktan bebek doğumuna kadar bazı özel testlerle kan uyuşmazlığının tespitinin yapılması gerekiyor. 28. haftadan sonra aşılama yapıldığında, bebek kan uyuşmazlığı riskinden büyük oranda korunmuş oluyor. Uyuşmazlık aşısı yapılmazsa çok büyük sorunlarla karşılaşılabilir” diye konuştu.
Ailelerin aile sağlığı merkezlerinde kan uyuşmazlığı takibi yaptırması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Metin Güldaş, “Aile sağlığı merkezlerinde kan uyuşmazlığı sorunu düzenli takip edilmezse bebek kaybedilebilir. Kan uyuşmazlığından etkilenen bebeklerde genellikle tüm vücutta bir su tutulumu, karın içerisinde, akciğerde, kalbin etrafında sıvı birikimi ve iç organlarda büyüme görülebiliyor. Bu da bebeğin kaybedilmesine neden olabilmektedir. Kan uyuşmazlığına gebelerimiz dikkat etmeli ve bu aile sağlığı merkezlerinde takip edilmeli” uyarısında bulundu.

“Grip aşısını mutlaka yaptırın"
Kutay, kış aylarında çocuklarda sık görülen grip hastalığından korunmanın yöntemlerini anlattı. Kutay, “Gripten korunmanın en önemli yöntemi aşıdır. Grip aşısını biz 6 ayını dolduran bebek ve bütün çocuklarımıza yapıyoruz. Grip özellikle kış aylarında yoğun gerçekleştiği için, aşıların yapılmasına Eylül ayından itibaren başlıyoruz. Aileler, çocuklarının aşılarını eksiksiz yaptırmalı, günlük temizlik kurallarına dikkat etmeli” diye konuştu.
Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği’ne üye ebe ve hemşirelerin katıldığı seminerde uyarılarına devam eden Kutay, çocuklarda grip ve soğuk algınlığının karıştırıldığına dikkat çekti. “Aileler genellikle grip ile soğuk algınlığını çok karıştırıyor. Grip, birden başlayan, soğuk algınlığı ise belli evreleri olan bir durumdur. Soğuk algınlığında hastalık tam gerçekleşmez ama hastalığı işaret eden bir takım olumsuzluklar vardır. Grip olan bir çocukta yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrıları görülebilir. Buradan uyarım, aileler aşı yaptırmaktan kaçmasınlar. Aşı reddi hem çocukların hem de toplumun sağlını bozar” ifadelerini kullandı.

Güncel bilgiler anlatılıyor
Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Birsen Gökçe ise dernek olarak eğitim seminerlerine önem verdiklerini söyledi. Ebe ve hemşirelerin güncel bilgilerle donatılması için özel hastanelerden yardım aldıklarını dile getiren Gökçe, “Bizler aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşireleriz. Bizim güncel bilgilerle donatılmış olmamız, ailelere doğru bilgi aktarma noktasında kritik önem taşıyor. Konunun uzmanı doktorlardan aldığımız bilgileri ailelere aktarıyor, vatandaşlarımızın sağlıklarına daha hızlı kavuşmalarını sağlıyoruz. Bu konuda bize destek veren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

ANTALYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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