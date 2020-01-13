Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 234 sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer 1'inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Federasyon olarak asıl amacımız 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla, engellileri kapalı kapılardan çıkarıp, onlara spor yaptırmak" dedi.

Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 3'üncü Yavuz Kocaömer 1'inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası başladı. 13-14 Ocak tarihleri arasında birinci bölge şampiyonası ve hemen ardından 16-17 Ocak tarihlerinde de ikinci bölge şampiyonası yine aynı otelde düzenlenecek. Birinci bölge şampiyonasına 144 kulüp katılırken, mücadeleler mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapılıyor. Mücadelelerde 174'ü erkek ve 60'ı kadın olmak üzere 234 sporcu yer alıyor.

Müsabakalar sırasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da eline raket alarak Eskişehir'den şampiyona için gelen otizmli 17 yaşındaki Görkem Ağırbaş ile mücadele yaptı. Şampiyonada biten yaş grupları mücadelelerinin ardından dereceye giren sporculara madalyaları maçlardan sonra verildi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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