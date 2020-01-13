Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bugün terhis olan Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında vurulmuş halde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini tamamlayarak, terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle birlikte gezmeye gittiği Manavgat Şelalesi'nde yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı kızıl şahin olduğunu fark eden Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği'ni arayarak, bilgi verdi. Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkililerine teslim edilen kızıl şahin, tedaviye alındı.

Kanatlarından yaralı kuşu bulan Abdulkadir Özbak, "Ağabeyimle beraber Manavgat Şelalesi'ni gezmeye geliyorduk. Tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavi edilecek" dedi.

Öte yandan aynı bölgede bugün sabah saatlerinde de yaralı bir şahin daha bulunup, Köprülü Kanyon Milli Parklar yetkililerine teslim edildiği, şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.



ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.