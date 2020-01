Başkan Yücel Meclis Üyelerine Batı Alanya’daki projelerini tanıttı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Batı bölgesinde yapımı tamamlanan, devam eden ve yeni planlanmış projeleri yerinde inceledi.

Başkan Yücel, Alanya Belediyesi Meclis Üyelerine Batı bölgesindeki projelerini tanıttı. Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yücel inceleme ve tanıtım gezisinde Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, GES (Güneş Enerji Santrali) Avsallar Kapalı Pazar Yeri, İncekum Çok Amaçlı Salon ve AvsallarOkurcalar Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projelerini yerinde inceledi. Yücel, bin 200 kişilik ana salona sahip yeni Kültür Merkezi ve Düğün Salonu’nu Meclis Üyeleriyle birlikte inceledi. Başkan Yücel Meclis Üyelerine, Yapımı %60 tamamlanan Merkezin içerisinde, yemekli düğün, nişan, toplantı, konser, eğitim çalışmaları türü bütün aktivitelerin yapılabileceği ayrıca daha küçük toplantı salonu ve kütüphanelerinde yer alacağını anlattı.



Türkiye’nin en büyük GES projesini incelediler

Konaklı’nın ardından Toslak Mahallesi’ne geçen heyet, burada Türkiye’nin kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük Güneş Enerji Santrali (GES)’ni inceledi. Teknik ekibin detaylı bilgi verdiği ziyarette Başkan Yücel, Belediye elektriğinin tamamını bu projeyle karşıladıklarını vurguladı ve projenin büyüyerek devam edeceğini müjdeledi.

avsallar’da yapımı tamamlanma aşamasında olan kapalı pazar yeri tanıtıldı. Avsallar’da projelendirilen ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kapalı Pazar Yeri projesi, Meclis Üyelerinden tam not aldı. Başkan Yücel alanı tanıtırken içerisinde kapalı pazar alanının yanı sıra zabıta odası, ofis, mutfak, umumi tuvaletler, mescitler ve kurban bayramında küçükbaş hayvan kesimi için kullanılacak olan bir adet kesimhane bulunduğunu anlattı.



İncekum’a kazandırılan çok amaçlı salon modern yapısıyla takdir topladı

Alanya Belediyesi tarafından İncekum Mahallesi’ne kazandırılan Çok Amaçlı Salon projesi Meclis Üyeleri tarafından takdir edilen bir başka proje oldu. Başkan Yücel, projenin tamamen vatandaşların isteğine cevap verecek şekilde dizayn edildiğini vurgularken yapılacak park ile birlikte alanın vatandaşlara dört dörtlük hizmet vereceğini söyledi.



Meclis üyelerinden Batı Alanya projelerine tam not

Son olarak AvsallarOkurcalar Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projesini yerinde inceleyen heyet, projelerin tamamına tam not verdi. Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Batı Alanya’nın hızla kalkınmasına yardımcı olacak dev projeler için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkürlerini iletti.

