Kasımpaşa´da dört oyuncu İstanbul´a döndü

"Ben hep hip hop'tım"

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İkinci yarı hazırlıklarına Antalya´nın Belek bölgesinde devam eden Kasımpaşa´da 4 isim sakatlıkları nedeniyle İstanbul´a döndü.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Fode Koita, Yusuf Erdoğan, Ricardo Quaresma ve Ramazan Köse kamptan ayrılarak İstanbul´a geldi. Sakatlıkları bulunan bu 4 oyuncunun tedavilerine İstanbul´da devam edilecek.



ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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