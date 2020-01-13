Kasımpaşa´da dört oyuncu İstanbul´a döndü

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya´nın Belek bölgesinde devam eden Kasımpaşa´da 4 isim sakatlıkları nedeniyle İstanbul´a döndü.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Fode Koita, Yusuf Erdoğan, Ricardo Quaresma ve Ramazan Köse kamptan ayrılarak İstanbul´a geldi. Sakatlıkları bulunan bu 4 oyuncunun tedavilerine İstanbul´da devam edilecek.
ANTALYA
13 Ocak 2020 Pazartesi
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